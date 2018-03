Στοίχημα: Συνεχίζει με νίκη η Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνει το Λιγκ Καπ η Άρσεναλ

Ολοκληρώθηκαν οι Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ και του Άρη αφού αποκλείστηκαν από την συνέχεια, αξίζουν όμως ένα μεγάλο μπράβο για όλη την πορεία τους. Πάμε στις προτάσεις μας. Στην Ισπανία η Λα Κορούνια υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη διαφορά των δύο ομάδων να είναι αρκετά μεγάλη. Οι «μερένχες» έχουν τον πρώτο λόγο να πάρουν τη νίκη αφού πρέπει να παραμείνουν όσο γίνεται πιο κοντά στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Στήριγμα το διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Γερμανία αναμετρώνται οι δύο πιο παραγωγικές ομάδες, με την πρώτη Ντορτμούντ και την τρίτη Μπάγερν έχουν πετύχει από 49 γκολ. Σε αυτό το ματς το πιο πιθανό είναι το goal-goal αφού και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν, όπως κάνουν συνήθως, διαθέτοντας εξαιρετικές επιθετικές γραμμές. Σε αντίθεση με το παραπάνω παιχνίδι, στο Ηρακλής - Ξάνθη αναμένουμε πολύ κλειστό ματς με αμυντικούς προσανατολισμούς και από τους δύο, αφού υπό προϋποθέσεις βολεύονται από τον βαθμό της ισοπαλίας. Προφανώς, λοιπόν, το under 2.5 είναι πολύ πιθανό. Την Κυριακή διεξάγεται ο τελικός του Αγγλικού Λιγκ Καπ ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μπέρμιγχαμ. Η «κανονιέρηδες» έχουν καλύτερη ομάδα και τον πρώτο λόγο να κατακτήσουν τον θεσμό απέναντι στην μέτρια Μπέρμιγχαμ. Νίκη, λοιπόν, για την Άρσεναλ. Στην Ιταλία η Παλέρμο υποδέχεται την Ουντινέζε, με τους δύο αντιπάλους να σκοράρουν και να δέχονται σχετικά εύκολα το γκολ, αλλά και πολύ συχνά τα σκορ τους να είναι μεγάλα. Έτσι, τα πολλά γκολ έχουν σημαντική τύχη με το over 2.5 να έχει αρκετές πιθανότητες και θα το ακολουθήσουμε. Με τα πολλά γκολ θα πάμε και στην Ελβετία στο ματς Γιουνγκ Μποϊς - Ξαμάξ αφού και οι δύο ομάδες σκοράρουν με σχετική άνεση και τα σκορ τους πολύ συχνά ανοίγουν και γίνονται πολύ μεγάλα. Over 2,5 λοιπόν. Τέλος, τη Δευτέρα η ουραγός Μάλαγα υποδέχεται την προτελευταία Αλμερία σε ένα must win game. Κατά την γνώμη μας η Μάλαγα είναι πολύ καλή ομάδα και με την βοήθεια της έδρας μπορεί να πάρει την νίκη και τους 3 βαθμούς. που είναι πολύ σημαντικοί για τη συνέχεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να επιλέξετε. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...