Προτάσεις στοιχήματος: Συνεχίζουν με νίκες Στουτγάρδη και Ρεάλ Μαδρίτης

Άλλο ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με φουλ δράση έχουμε μπροστά μας το οποίο έχει πολλά ντέρμπι σε πολλές χώρες. Η Κυριακή είναι πιο βατή με τα σημεία να βγαίνουν πιο εύκολα. Ας δούμε τις προτάσεις μας. Στην Γερμανία η Στουτγάρδη υποδέχεται τη Σάλκε και θέλει τους 3 βαθμούς της νίκης ώστε να ξεφύγει από τις θέσεις του υποβιβασμού. Η Στουτγάρδη αποδίδει καλό ποδόσφαιρο στα τελευταία ματς σκοράροντας σχεδόν σε όλα, οπότε μπορεί να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα της Σάλκε παρόλο που μεσοβδόμαδα πέρασε στον τελικό του κυπέλλου επί της Μπάγερν. Νίκη, λοιπόν, για την Στουτγάρδη. Στην Ά Αγγλίας στο ματς Πιτέρμπορο – Έξετερ πρώτη τύχη θα δώσουμε στο goal-goal αφού οι δύο αντίπαλοι αγωνίζονται ανοικτά, με αποτέλεσμα να σκοράρουν και να δέχονται πολύ εύκολα το γκολ. Η Πιτέρμπορο εντός έδρας έχει 14 στα 17 goal-goal και 23 στα 32 goal-goal συνολικά, ενώ η Έξετερ 22 στα 33 goal-goal συνολικά. Προτείνουμε goal-goal στο Πιτέρμπορο-Έξετερ. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή θα πάμε με τα λίγα γκολ διότι δύσκολα σκοράρουν αλλά και δύσκολα δέχονται τέρματα. Εντός έδρας ο Άρης έχει 10 στα 12 under 2.5 και ο Ηρακλής αντίστοιχα εκτός έδρας 7 στα 12 under 2.5. Εδώ θα στοιχηματίσουμε στο under 2.5 λοιπόν. Την Κυριακή η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την Σανταντέρ μετά το εμφατικό 7-0 επί της Μάλαγα. Η Ρεάλ είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπορεί να πάρει την νίκη από την μέτρια Σανταντέρ, χαρίζοντάς μας ένα καλό στήριγμα για την Κυριακή. Στην Γαλλία διεξάγεται το ντέρμπι πρωτοπόρων Μαρσέιγ – Λιλ, με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός. Με δεδομένο ότι είναι αρκετά καλές στον επιθετικό τομέα και σκοράρουν με άνεση, θεωρούμε ότι μπορούν να σκοράρουν αμφότερες και να επιβεβαιώσουν το goal-goal. Για την Super League η Λάρισα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό έχοντας λίγες ελπίδες να παραμείνει στην κατηγορία. Οι «πράσινοι» είναι πολύ καλύτεροι παρά την κακή εμφάνιση με τον Ατρόμητο και με τις επιστροφές βασικών παικτών τους μπορούν να πάρουν τη νίκη και να μας δώσουν ένα διπλό σε καλή απόδοση, που είναι value από 1.90 και άνω. Τέλος, την Δευτέρα στο παιχνίδι της Premier ανάμεσα στην Μπλάκπουλ και την Τσέλσι θα πάμε με τα πολλά γκολ και το over 2.5 αφού η Μπλάκπουλ όπου και αν αγωνίζεται παίζει ανοικτά και τα σκορ της ανοίγουν πολύ συχνά. Καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε.