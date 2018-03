Στοίχημα: Διατηρεί το απόλυτο η Ρεάλ Μαδρίτης, under 2.5 στην Τούμπα

Ευτυχώς που υπάρχει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπορούμε να παρακολουθούμε «μπαλίτσα» με ποιότητα μιας και εδώ το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά στα τηλέφωνα και στις κασέτες. Ας δούμε τις προτάσεις μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να διατηρήσει το απόλυτο στην έδρα της απέναντι στην αδύναμη -ειδικά εκτός έδρας- Χέρκουλες. Σε φουλ φόρμα η Ρεάλ, σε κακή κατάσταση η Χέρκουλες, που εκτός έχει μία μόνο νίκη έχοντας πετύχει 3 γκολ σε 14 ματς. Θα πάμε με τον άσσο της Ρεάλ με ένα γκολ διαφορά. Στη Γερμανία η Βέρντερ Βρέμης υποδέχεται την ουραγό Γκλάντμπαχ θέλοντας τη νίκη, αφού βρίσκεται μόλις 3 βαθμούς πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού. Την προηγούμενη αγωνιστική έκανε τη νίκη-ψυχολογίας εκτός έδρας με την Φράϊμπουργκ και σήμερα με την βοήθεια της έδρας μπορεί να το επαναλάβει. Άσσος, λοιπόν, για τη Βέρντερ Βρέμης. Στην Ολλανδία η Χέρακλες υποδέχεται την Εξέλσιορ, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν και να δέχονται εύκολα το γκολ στα περισσότερα ματς. Γι' αυτό το λόγο η Χέρακλες έχει 17 στα 26 over 2.5 ενώ η φιλοξενούμενη Εξέλσιορ 16 στα 26 over 2,5 συνολικά στο πρωτάθλημα. Θα δώσουμε τον πρώτο λόγο στο over 2.5. Την Κυριακή στη Γαλλία η Λιλ που ισοβαθμεί με την Ρεν στην πρώτη θέση υποδέχεται την Βαλενσιέν. Η γηπεδούχος ομάδα είναι αναγκασμένη να πάρει την νίκη και επί της αδύναμης εκτός έδρας Βαλενσιέν μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς. Νίκη, λοιπόν, για την Λιλ. Στην Τούμπα διεξάγεται το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε πολύ κλειστό παιχνίδι όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξουν οι άμυνες, οπότε το under 2.5 έχει σημαντική τύχη και θα το προτείνουμε. Στην Ισπανία η Σοσιεδάδ υποδέχεται τη Μάλαγα που μετά την ήττα από την Οσασούνα έπεσε στην τελευταία θέση και πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα όσον αφορά την σωτηρία της. Είναι επιθετικές και οι δύο ομάδες έχοντας εύκολο το γκολ, ενώ έτσι κι αλλιώς η Μάλαγα είναι αναγκασμένη να επιτεθεί, αφού «καίγεται» για τη νίκη. Έτσι, αναμένουμε ματς με πολλά τέρματα και το over 2.5 έχει τον πρώτο λόγο. Τέλος, τη Δευτέρα το πρόγραμμα είναι σχετικά αδιάφορο, ωστόσο σημαντικό προβάδισμα για νίκες έχουν η Λε Μαν που υποδέχεται τη Νιμ, αλλά και η Πόρτο που δοκιμάζεται στην έδρα της Λεϊρία. Καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...