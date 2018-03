Προτάσεις στοιχήματος: Εύκολη η νίκη για την Εθνική κόντρα στη Μάλτα

Φτωχό το πρόγραμμα αυτό το Σαββατοκύριακο αφού υπάρχει διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των αγώνων των προκριματικών του Εuro 2012. Οι επιλογές μας είναι περιορισμένες όπως θα είναι και το ποντάρισμά μας. Ας δούμε τις προτάσεις. Για τον 6ο όμιλο των προκριματικών η Εθνική μας δοκιμάζεται στην έδρα της αδύναμης Μάλτας και οτιδήποτε άλλο εκτός της νίκης θα είναι τεράστια αποτυχία. Αναμένουμε η Ελλάδα να κερδίσει σχετικά εύκολα χωρίς όμως μεγάλο σκορ και θα προτείνουμε τα 2-3 σύνολο γκολ που προσφέρεται σε καλή απόδοση. Στον ίδιο όμιλο η Γεωργία του Τιμούρ Κεσπάγια υποδέχεται την Κροατία που οδηγεί τον όμιλο με 10 βαθμούς. Η Γεωργία σε όλα τα ματς αγωνίζεται πολύ κλειστά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία της. Παρατάσσεται με σύστημα 5-3-2, οπότε τα λίγα γκολ έχουν σημαντική τύχη και θα προτείνουμε το under 2.5. Στο διεθνές φιλικό ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Χιλή θα πάμε με το goal-goal, αφού αναμένεται ανοικτό ματς χωρίς σκοπιμότητες όπου μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έτσι, λοιπόν, Πορτογαλία – Χιλή goal-goal. Στην Β’ Αγγλίας η Χέρεφορντ υποδέχεται την Κρου, που διαθέτει την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην κατηγορία με 68 γκολ πίσω από την πρωτοπόρο Τσεστερφίλντ. 11 στα 18 goal-goal εκτός έδρας η Κρου, 16 στα 19 goal-goal εντός έδρας η Χέρεφορντ, μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να επιβεβαιώσουν το goal-goal. Στο κύπελλο Πορτογαλίας διεξάγεται ο επαναληπτικός ημιτελικός ανάμεσα στην Ακαδέμικα και την Γκιμαράες. Στο πρώτο ματς η Γκιμαράες είχε κερδίσει με 1-0 και έχει το προβάδισμα για την πρόκριση. Αναμένουμε πάλι κλειστό ματς με λίγα γκολ, αφού η Γκιμαράες δεν έχει λόγο να παίξει επιθετικά, αλλά θα προσπαθήσει να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Ακαδέμικα-Γκιμαράες under 2.5. Τέλος, στην Αργεντινή η Κολόν υποδέχεται τη Μπόκα, η οποία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας 3 ήττες χωρίς να πετύχει κάποιο γκολ. Η Μπόκα μέχρι τώρα έχει 5 στα 6 under 2.5 διότι όσο δύσκολα πετυχαίνει γκολ τόσο δύσκολα δέχεται, άρα και σε αυτό ματς θα προτείνουμε τα λίγα γκολ. Under 2.5, λοιπόν, και στο Κολόν-Μπόκα. Καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...