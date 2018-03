Προτάσεις στοιχήματος: Δεν θα σκοράρει η Σπόρτινγκ Χιχόν στο «Μπερναμπέου»

Μετά από μια μικρή διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι πάλι γεμάτο αφού ξεκινούν η Σουηδία και η δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας με την ελπίδα να ξεκινήσουμε θετικά τον μήνα. Στην Μπουντεσλίγκα, η Μπάγερν υποδέχεται την ουραγό Γκλάντμπαχ, η οποία πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία. Σήμερα αναμένουμε ανοικτό ματς, αφού και οι δύο ομάδες σκοράρουν και δέχονται εύκολα το γκολ. Συνολικά, η Μπάγερν έχει 19 στα 27 over 2.5 και η φιλοξενούμενη 20 στα 27 over 2.5. Έτσι, το over 2.5 είναι αρκετά πιθανό στο μεταξύ τους παιχνίδι και θα το προτείνουμε. Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Σπόρτινγκ Χίχον, έχοντας την ερχόμενη Τρίτη το πρώτο ματς με την Τότεναμ για το Champions League. O Μουρίνιο θα προσπαθήσει να έχει ένα εύκολο απόγευμα και να διατηρήσει το απόλυτο της έδρας. Η Χιχόν σκοράρει με αρκετή δυσκολία -ειδικά εκτός έδρας- και δύσκολα θα μπορέσει να διασπάσει την άμυνα της Ρεάλ, οπότε το no-goal είναι μία καλή επιλογή. Στη Γαλλία, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Λοριάν. Οι δύο ομάδες είχαν συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα πριν την διακοπή, με τη Λοριάν μάλιστα να έχει 4 σερί ισοπαλίες. Σήμερα μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αφού διαθέτουν καλές επιθετικές γραμμές, με την φιλοξενούμενη να παίζει πολύ καλά την κόντρα. Έτσι, λοιπόν, προτείνουμε το goal-goal σε αυτή την αναμέτρηση. Την Κυριακή στην Ιταλία διεξάγεται το ντέρμπι ανάμεσα στην Ρόμα και τη Γιουβέντους. Με δεδομένο ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες -κυρίως λόγω των αμυντικών αδυναμιών και των δύο- θα πάμε με το goal-goal. Στη Super League, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Άρη, με τις δύο ομάδες να έχουν την ανάγκη των βαθμών για διαφορετικό λόγο η κάθε μία. Αναμένουμε, όπως στα περισσότερα παιχνίδια των δύο ομάδων, το ματς να είναι κλειστό με λίγα γκολ. Έτσι, θεωρούμε ότι το under 2.5 έχει τον πρώτο λόγο. Μένουμε στην Super League και στο ματς ΑΕΚ - Ατρόμητος όπου θα ρισκάρουμε και θα πάμε κόντρα στους «κιτρινόμαυρους», που αντιμετωπίζουν πολλά αμυντικά προβλήματα, έχοντας ξεμείνει από κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού, «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς, είναι γρήγορη ομάδα στην αντεπίθεση και μπορεί να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα της ΑΕΚ. Η εκτίμησή μας είναι ότι σε αυτό το ματς το Χ2 συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Τέλος, τη Δευτέρα η Νάντ υποδέχεται τη Μπουλόν με τα λίγα γκολ να έχουν τον πρώτο. Εντός έδρας η Ναντ έχει 12 στα 14 under 2.5, ενώ η Μπουλόν εκτός έδρας 12 στα 13 under 2.5. Πολύ λογικά λοιπόν, προτείνουμε Ναντ-Μπουλόν under 2.5. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να επιλέξετε! www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...