Στοίχημα: Μπορεί τη νίκη ο Άρης με τον Σάκη Τσιώλη στον πάγκο του

Μετά από μια γεμάτη εβδομάδα με Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου παρακολουθήσαμε καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε το Σαββατοκύριακο με τα εγχώρια πρωταθλήματα, που φτάνουν προς το τέλος τους. Μάλιστα, όπως κάθε χρόνο, στη 2η κατηγορία Ιταλίας άρχισαν τα «ωραία» με τις ισοπαλίες να φτάνουν μέχρι και 1,40, αλλά εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε τίποτα από όλα αυτά. Ας δούμε τις προτάσεις μας. Στην Primera Division η Ατλέτικο Μπιλμπάο υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία την Τρίτη κέρδισε εύκολα την Τότεναμ και είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση. Η Μπιλμπάο διαθέτει πολύ καλή έδρα έχοντας ρεκόρ 10-0-5 αλλά και πολύ καλή επίθεση, σκοράροντας σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Αναμένουμε να γίνει ανοικτό παιχνίδι όπου μπορούν να μπουν πολλά γκολ και να γίνει το over 2.5, το οποίο και προτείνουμε. Στη Γαλλία η Μονακό υποδέχεται την πρωτοπόρο Λιλ, με τις δύο ομάδες να θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικό λόγο η καθεμία. Η γηπεδούχος για να αποφύγει τον υποβιβασμό και η Λιλ να παραμείνει στην κορυφή. Η Μονακό δεν κάνει καθόλου ικανοποιητικές εμφανίσεις έχοντας πολλές ισοπαλίες, σε αντίθεση με την Λιλ που δείχνει σταθερότητα και κερδίζει με καλές εμφανίσεις. Η Λιλ μπορεί να πάρει την νίκη. Στην Ολλανδία η ουραγός Βίλεμ υποδέχεται την Χέρακλες, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται ανοικτά και τα σκορ τους να είναι μεγάλα. Εντός έδρας η Βίλεμ έχει 11 στα 14 goal-goal, ενώ η Χέρακλες αντίστοιχα εκτός έδρας 11 στα 15 goal-goal. Θα προτείνουμε το goal-goal σε αυτή την αναμέτρηση. Την Κυριακή στην Premier League η Μπλάκπουλ υποδέχεται την Άρσεναλ. Πρόκειται για δύο επιθετικές ομάδες, που αμφότερες δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στην αμυντική λειτουργία τους. Δεν θα μπορούσαμε να προτείνουμε τίποτ' άλλο εκτός από πολλά γκολ σε παιχνίδι της Μπλάκπουλ, η οποία έχει μόνο ένα under 2.5 εντός έδρας και συνολικά 24 στα 31 over 2.5. Έτσι, λοιπόν, Μπλάκπουλ-Άρσεναλ over 2.5. Στη Super League, ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό της είσοδο στα πλέι οφ. Ο Άρης με τον Σάκη Τσιώλη στον πάγκο είναι αήττητος με 3 στα 3, ενώ συνυπολογίστε επίσης το γεγονός ότι μέχρι πρότινος βρισκόταν στον Ολυμπιακό Βόλου και τον γνωρίζει άριστα. Άρα, με τη βοήθειά του και φυσικά το πλέονέκτημα της έδρας, ο Άρης μπορεί να πάρει την νίκη σε αυτό το ματς. Άσσος για τους «κίτρινους». Στη Γαλλία, η Λυών υποδέχεται την αδύναμη Λανς, με τη διαφορά των δύο ομάδων είναι σχετικά μεγάλη. Εκτιμούμε ότι η Λυών θα πάρει μία εύκολη νίκη και δεν θα επαναλάβει τα λάθη των δύο προηγούμενων παιχνιδιών της, όπου ισοφαρίστηκε και στα δύο στις καθυστερήσεις. Άλλος ένας άσσος σε αυτή την αναμέτρηση για τη Λυών, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει και στήριγμα. Τέλος, τη Δεύτερα διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ. Οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα για τη νίκη, καθώς κάνουν καλά παιχνίδια με τους μεγάλους αντιπάλους της, πράγμα που αναμένουμε να πράξουν και σε αυτή την αναμέτρηση. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να επιλέξετε. www.betcatalog.gr: Τα πάντα για το στοίχημα - Καθημερινές προτάσεις loading...