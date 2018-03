Ερμηνεία των σπουδαιότερων εννοιών του στοιχήματος

Αρκετοί από τους παίκτες που ξεκινούν να παίζουν στοίχημα στο internet, συναντούν όρους που δεν κατανοούν, με αποτέλεσμα το έργο τους να δυσχεραίνει όσον αφορά το ποντάρισμα ή τις επιλογές τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το tempo.gr προσφέρει παρακάτω έναν πληρέστατο κατάλογο - στοιχηματικό λεξικό, που θα φανεί χρήσιμος ακόμη και σε ήδη μυημένους, οι οποίοι θα μάθουν όρους που ενδεχομένως ήταν άγνωστοι για εκείνους μέχρι σήμερα. Accumulator Bet: Είναι το στοίχημα στο οποίο ο παίκτης συνδυάζει 2 ή περισσότερα γεγονότα στο ίδιο κουπόνι και κερδίζει το στοίχημα μόνο αν πιάσει όλα τα γεγονότα. Χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος Parlay, ενώ στα ελληνικά είναι γνωστό ως Παρολί. Ante post Bet: Πρόκειται για Μακροχρόνιο Στοίχημα. Τέτοιο μπορεί να είναι όταν ποντάρουμε στον πρωταθλητή κάποιας διοργάνωσης, τον παγκόσμιο πρωταθλητή κ.ά. Arbitrage: Ο στοιχηματισμός σε γεγονός που εξασφαλίζει σίγουρο κέρδος. Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης είναι δυνατό να έχει σίγουρο κέρδος συνδυάζοντας κατάλληλα τις αποδόσεις που υπάρχουν στην αγορά, ανεξαρτήτως από την τελική έκβαση του γεγονότος στο οποίο ποντάρει. Asian Handicap: Πρόκειται για Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο Bookmaker δίνει πλεονέκτημα σε μία ομάδα. Το νικητήριο αποτέλεσμα προκύπτει από την πρόσθεση του πλεονεκτήματος στο τελικό αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία, τότε το ποσό που έχει ποντάρει ο παίκτης θα του επιστραφεί. Back: Αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο στοιχηματισμού. Είναι το ποντάρισμα υπέρ κάποιου σημείου. Bank: Ένα ή περισσότερα στάνταρ σημεία που έχουν παιχτεί σε ένα σύστημα. Σε περίπτωση που χάσετε το Bank, τότε χάνετε ολόκληρο το κουπόνι. Betting Exchange: Η τοποθέτηση στοιχημάτων χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου Bookmaker. Όταν ο παίκτης δεν αγοράζει απόδοση για ένα γεγονός από έναν Bookmaker αλλά από κάποιον άλλον παίκτη, που μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση. Betting Limits: Τα όρια που θέτει ο Bookmaker για τον εκάστοτε στοιχηματισμό, όπως είναι το ελάχιστο και το μέγιστο επιτρεπτό ποντάρισμα. Bonus Types ή Stake inclusive/exclusive bonus Stake inclusive: Όταν μας επιστρέφεται το μπόνους και τα κέρδη εφόσον το στοίχημά μας με την χρήση του μπόνους κερδίσει. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Π.χ. έχουμε σε έναν bookmaker ένα μπόνους 100 ευρώ και το ποντάρουμε σε μια απόδοση 1.80. Αν το μπόνους είναι Stake Inclusive και κερδίσουμε, τότε το υπόλοιπό μας θα είναι 180 ευρώ. Αν τώρα είναι stake exclusive, τότε το υπόλοιπό μας θα είναι 80 ευρώ. Προσοχή λοιπόν σε αυτή τη μικρή, αλλά σημαντικότατη λεπτομέρεια. Bookings: Το Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης προβλέπει αν το άθροισμα των καρτών σε έναν αγώνα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το όριο που έχει θέσει ο Bookmaker. Bookmaker: Είναι εκείνος που βγάζει αποδόσεις για αθλητικά και μη γεγονότα και στη συνέχεια δέχεται στοιχήματα. Λέγεται αλλιώς και bookie. Canadian σύστημα: Το σύστημα που περιλαμβάνει πέντε επιλογές και το οποίο για να κερδίσει θα πρέπει να επιβεβαιωθούν τουλάχιστον τα δύο σημεία. Chalk ή Favourite: Σημαίνει φαβορί και είναι το σημείο με την μικρότερη απόδοση σε ένα γεγονός. Clean Sheet to Keep: Όταν ο παίκτης ποντάρει αν μία ομάδα θα δεχτεί ή όχι γκολ στη διάρκεια ενός αγώνα. Commission: Η προμήθεια που βρίσκεται σε ποσοστό μέχρι 5% και κρατάνε τα ανταλλακτήρια στοιχήματος από τα κέρδη σας. Dead heat: Όταν σε ένα αθλητικό γεγονός δύο ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες καταλάβουν την ίδια θέση. Decimal Odds: Οι δεκαδικές αποδόσεις που χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα του τύπου 1,20. Double Chance: Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης περιλαμβάνει στο στοίχημά του τα δύο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα και μπορεί σε ένα αθλητικό γεγονός, που δεν είναι σίγουρος, να ποντάρει σε διπλό αποτέλεσμα (π.χ. 1Χ). European Handicap: Το στοίχημα στο οποίο μία ομάδα έχει ακέραιο προβάδισμα σε σχέση με την αντίπαλό της. Εδώ υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα σε αντίθεση με το Ασιατικό χάντικαπ. Even Money: Το στοίχημα με απόδοση 2,00. Fair Bet: Είναι το σημείο του στοιχήματος που ο παίκτης πιστεύει ότι η απόδοσή του ανταποκρίνεται στις πιθανότητες επαλήθευσής του. First Goal: Όταν ο παίκτης προβλέπει ποια ομάδα θα βάλει πρώτη γκολ, χωρίς να παίζει ρόλο το τελικό αποτέλεσμα. First Goal Minute: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης προβλέπει το χρονικό σημείο που θα μπει το πρώτο γκολ σε ένα ματς. First Half Bet: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης προβλέπει το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου σε ένα παιχνίδι. Fixed Odds: Οι προκαθορισμένες αποδόσεις. Fractional Odds: Οι κλασματικές αποδόσεις που συνηθίζονται από τους Βρετανούς Bookmaker. Goal Scorer Shirts Total: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης προβλέπει αν το άθροισμα των αριθμών των φανελών που φορούν οι σκόρερς των δύο ομάδων ξεπερνάει ή όχι το όριο που έχει θέσει ο Bookmaker. Goliath σύστημα: Το σύστημα στο οποίο ο παίκτης επιλέγει οκτώ σημεία. Halftime: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης ποντάρει στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Halftime / Fulltime: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης προβλέπει το σκορ του ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμά του.

Handicap ή Line: Το προβάδισμα που δίνεται σε μία ομάδα από τον Bookmaker.

Head to Head: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης προβλέπει ανάμεσα σε δύο ομάδες ή παίκτες ποιός θα τερματίσει σε καλύτερη θέση. Hedge ή Hedging: Στοιχηματισμός στο αντίθετο αποτέλεσμα εν σχέση με το αρχικό στοίχημα του παίκτη. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το ποσό που μπορεί να χάσει ο παίκτης σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί το αρχικό του ποντάρισμα. Juice: Είναι η γκανιότα. Δηλαδή, το κέρδος που έχει ο Bookmaker από ένα γεγονός. Lay: Η προσφορά απόδοσης κάποιου σημείου από έναν παίκτη σε έναν άλλον. Χρησιμοποιείται στα ανταλλακτήρια στοιχημάτων. Live Betting: Όταν στοιχηματίζουμε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Money Line: Αποδόσεις που χρησιμοποιούνται στην Αμερική και δείχνει το ποσό που πρέπει να ποντάρει ο παίκτης για να κερδίσει 100 δολάρια ή τα πόσα που μπορεί να κερδίσει αν ποντάρει 100 δολάρια. Odds: Είναι οι αποδόσεις ενός γεγονότος. Over / Under: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο επιλέγουμε αν ο αριθμός των γκολ που θα επιτευχθούν σε έναν αγώνα θα είναι περισσότερα ή λιγότερα από το όριο που έχει θέσει ο Bookmaker. Το συνηθέστερο στοίχημα είναι Over / Under 2.5 γκολ. Pointspread: Είναι το προβάδισμα (πόντων ή γκολ που δίνει ο Bookmaker σε μια ομάδα πριν από την έναρξη του αγώνα. Push: Η επιστροφή του ποσού στοιχηματισμού λόγω ακύρωσης ενός γεγονότος ή ισοπαλίας. Rag: ίσως το έχετε ακούσει και ως Outsider ή Underdog. Πρόκειται για την ομάδα ή τον αθλητή που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει και γι' αυτό το λόγο η απόδοσή του γι' αυτό το σημείο είναι υψηλότερη. Score Bet: Ειδικό Στοίχημα στο οποίο προβλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα και τον πρώτο ή τελευταίο σκόρερ σε ένα ματς. Scorecast: Στοίχημα που συνδυάζει τον πρώτο σκόρερ του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα σε ένα στοίχημα με μία απόδοση. Second Place Bet: Όταν στοιχηματίζουμε για τη 2η θέση σε μία διοργάνωση. Stake: Το ποσό που ποντάρει ένας παίκτης σε κάποιον αγώνα. Straight ή Straight Wager: Είναι το ποντάρισμα στο 1,Χ ή 2 ενός παιχνιδιού. Sure Bet: Το σίγουρο στοίχημα, που διασφαλίζει σίγουρο κέρδος στον παίκτη. System Bet: Είναι στοίχημα περισσοτέρων του ενός σημείων, όπου ζητάμε συνδυασμούς των επιλογών μας. Teaser: Στοίχημα στο οποίο ο παίκτης ορίζει το ύψος του χάντικαπ που θέλει να ποντάρει. Φυσικά, η απόδοση επηρεάζεται αναλόγως. Third Place Bet: Ο παίκτης προβλέπει ποιος αθλητής ή ομάδα θα τερματίσει στην 3η θέση μιας διοργάνωσης. Three Way Bet: Στοίχημα με τρία πιθανά αποτελέσματα. Tipster: Τα άτομα που δίνουν προγνωστικά και συμβουλές για στοιχήματα. Two Way Bet: Το στοίχημα σε γεγονότα με δύο πιθανά αποτελέσματα, όπως είναι π.χ. μπάσκετ. Value Betting: Όταν η πιθανότητες επαλήθευσης των σημείων, σύμφωνα με τον παίκτη, είναι μεγαλύτερες από αυτές που δείχνει η απόδοσή του. Winning Margin: Είναι το περιθώριο νίκης. Αφορά στοίχημα στο οποίο προβλέπεται η διαφορά που θα νικήσει μια από τις δύο ομάδες. loading...