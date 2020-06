Οι μεγαλύτεροι Έλληνες παίκτες πόκερ

Έχουμε τον τζόγο στο αίμα μας; Μας αρέσει λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους λαούς; Ίσως να είναι και έτσι αφού, αν και είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε βρεθεί παλαιότερα στην παγκόσμια λίστα των χωρών που τζογάρουν πιο πολύ. Παρακάτω σας αναφέρουμε τους μεγαλύτερους Έλληνες παίκτες πόκερ που κατάφεραν να κερδίσουν χρήματα αλλά και να γίνουν γνωστοί με τις ικανότητες τους. Nick the Greek O πιο διάσημος Έλληνας παίκτης πόκερ ήταν ο Nick the Greek, Νίκος Δάνδολος. Με πανεπιστημιακές σπουδές φιλοσοφίας πήρε τη βαλίτσα του και πήγε στον Καναδά. Κέρδισε παίζοντας 500.000 δολάρια και μετά πήγε στο Σικάγο. Έχασε τα πάντα αλλά κέρδισε τέτοια φήμη που τα καζίνο του πρόσφεραν μεγάλα ποσά για να δουλέψει για αυτούς. Η απάντηση ήταν πάντα αρνητική. Ζούσε πάντα στο ρίσκο για αυτό και πέρναγε πολύ συχνά από την απέραντη φτώχεια στα ατέλειωτα πλούτη μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέρασαν αμύθητα χρήματα από τα χέρια του, τα οποία μοιράστηκε κάνοντας πάρα πολλά φιλανθρωπικά έργα. Παλιά ο κόσμος πήγαινε στα παραδοσιακά καζίνο και δοκίμαζε την τύχη του. Τώρα όμως μπορεί ο καθένας να γίνει ο επόμενος Nick the Greek και να παίξει από το σπίτι του. Απλώς μπαίνει στη NetBet και ξεκινάει το παιχνίδι. Archie Karas Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά και στα 15 του έφυγε από το σπίτι. Η σχέση με τον πατέρα του και η φτώχεια τον οδήγησαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο που έπιασε δουλειά ως σερβιτόρος. Η ζωή τον οδήγησε στο Λος Άντζελες που έπιασε δουλειά σε ένα εστιατόριο. Εκεί ανακάλυψε το μπιλιάρδο και έγινε τόσο καλός που έβγαζε πιο πολλά χρήματα παίζοντας παρά από την κανονική του δουλειά. Πολύ γρήγορα μυήθηκε στο πόκερ αλλά έχανε με αποτέλεσμα να μείνει με ελάχιστα χρήματα. Δεν το έβαλε κάτω όμως, αλλά πήγε στο Λας Βέγκας προκειμένου να συμμετέχει σε μεγαλύτερα παιχνίδια. Ξεκίνησε με 50 δολάρια, πήρε δάνειο 10.000 δολάρια και κατέληξε έξι μήνες μετά να έχει 17.000.000 παίζοντας πόκερ και μπιλιάρδο. Η νίκη του δεν βασιζόταν μόνο στο γεγονός πως ήταν καλός παίκτης αλλά και στο ότι δεν τον ένοιαζαν καθόλου τα χρήματα, δεν τους έδινε καμία αξία. Με τόσο πλούτο δεν ένιωθε ασφαλής και συχνά είχε τον αδερφό του ή συνοδεία. Το 2013 τον συνέλαβαν για απάτη καθώς πιάστηκε να σημαδεύει χαρτιά. Peter Vilandos Γεννημένος στην Ελλάδα και κάτοικος του Τέξας ξεκίνησε την καριέρα του σαν επαγγελματίας παίκτης το 1990. Έχει κερδίσει τρία βραχιόλια στο World Series of Poker. Πολλές νίκες και επιτυχίες σε τουρνουά του έδωσαν πάνω από 3.132.000 δολάρια. Chris Tsiprailidis Ο Kρις Τσιπραλίδης γεννήθηκε στην Ελλάδα και έπειτα έμεινε στην Συρακούσες της Νέας Υόρκης από όπου πήρε και το παρατσούκλι Συρακούσες Κρις. Αφού εργάστηκε ως ποδοσφαιριστής και μετά ως σεφ ακολούθησε την καριέρα του επαγγελματία παίκτη πόκερ. Τα συνολικά κέρδη του από τα τουρνουά είναι πάνω από 2.450.000 δολάρια. Billy Argyros Ο Ελληνοαυστραλός επαγγελματίας παίκτης πόκερ έχει κερδίσει πάνω από 1.100.000 δολάρια από τους αγώνες πόκερ που έχει συμμετάσχει. Μία ήττα ήταν αρκετή για να μελετήσει το πόκερ, να μάθει στρατηγικές και να τις εφαρμόσει. Πήρε το ψευδώνυμο Croc γιατί σε ένα τουρνουά συστήθηκε Crocodile Billy από την ταινία "Crocodile" Dundee που ήταν τότε δημοφιλής. Vasilis Lazarou Ο Βασίλης Λαζάρου γεννήθηκε στα Μέθανα και ζει στο Λας Βέγκας. Έχει κερδίσει δύο βραχιόλια στο World Series of Poker. Τα κέρδη του σε τουρνουά είναι πάνω από 700.000 δολάρια. Yiannis Bouzalas O Γιάννης Μπουζάλας είναι επαγγελματίας παίκτης πόκερ, ο νεότερος στη λίστα, και έχει κερδίσει δύο φορές την πρώτη θέση στα Ελληνικά τουρνουά Πόκερ και μία φορά στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. Πηγή: https://en.wikipedia.org/ Εσύ τι έχεις να πεις για όσα μόλις διάβασες; Η γνώμη σου είναι επιθυμητή και πολύτιμη για εμάς. Άφησε, λοιπόν, παρακάτω ένα σχόλιο και πες μας τις σκέψεις σου. Επίσης, μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή θέματά μας. loading...