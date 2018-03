Τσαρτσαρής: Ακόμα καλύτερος φέτος ο Ολυμπιακός

Όταν ένας από τους πιο καταξιωμένους παίκτες της Εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού παραδέχεται ότι ο «αιώνιος» αντίπαλος είναι ένα σκαλί πιο πάνω από πέρσι την φετινή σεζόν τότε αυτό σημαίνει πολλά. Ο Κώστας Τσαρτσαρής μίλησε για όλους και για όλα σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο Tempo.gr και παραδέχθηκε ότι δίκαια ξέσπασε ο προπονητής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όταν έμαθε ότι ο Άγγελος Κορωνιός απολύθηκε μόλις με 1 ήττα στο τιμόνι της ΑΕΚ όπως αποκλειστικά είχαμε γράψει τρεις εβδομάδες πριν. Επίσης δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν νιώθει κορεσμό από τους πολλούς τίτλους ούτε αυτός προσωπικά αλλά και ούτε οι συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια προς το πρόσωπο του προπονητή του στην Εθνική Παναγιώτη Γιαννάκη όσο και για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκό Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο αντίστοιχα. Τέλος μίλησε εγκωμιαστικά για τον προπονητή του στους «πράσινους» Ζέλικο Ομπράντοβιτς και για τον αρχηγό της ομάδας Φραγκίσκο Αλβέρτη. «Πρώτος στόχος η κατάκτηση της Ευρωλίγκας» Ο Κώστας Τσαρτσαρής τόνισε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού και φέτος είναι η κατάκτηση του τροπαίου και πάλι ενώ δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι πιθανόν να υπάρχουν και εκπλήξεις στην τελική ευθεία της φετινής διοργάνωσης. Υποσχέθηκε πάντως ότι η ομάδα του θα βελτιώνεται από αγώνα σε αγώνα και ελπίζει πως στην κρίσιμη στιγμή θα είναι και πάλι όπως πέρσι φορμαρισμένη. - Κώστα, Πως βλέπεις τον Παναθηναϊκό μετά από 4 αγωνιστικές στην Ευρώπη; Κοίταξε, το βλέπει όλος ο κόσμος ότι δεν παίζουμε καλά δεδομένου ότι η ομάδα έχει φτιαχτεί και φέτος για να αποδίδει καλό μπάσκετ. Σημαντικό είναι ότι παίρνουμε μέχρι στιγμής τις νίκες παρότι δεν έχουμε καλή απόδοση. Σίγουρα θα βελτιωθούμε στην συνέχεια και θα ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας πιο πολύ.

- Υπάρχει μια αστάθεια στην απόδοση της ομάδας παρότι όσους πόντους κι αν δεχτείτε βάζετε 4-5 παραπάνω και κερδίζετε. Συμφωνείς; Το πρόβλημα μας δεν είναι η επίθεση αλλά η άμυνα. Έχουμε δεχτεί πάνω από 70 πόντους σε αρκετά ματς κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πέρσι.

- Έχασε και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Ευρωλίγκα (από την Ολίμπια Λιουμπλιάνας). Πες μου κατά την γνώμη σου ποια θα είναι τα φαβορί για την φετινή παρουσία στο Final Four της Μαδρίτης; Το ότι έχασε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν σημαίνει ότι δεν είναι και φαβορί. Όλες οι μεγάλες ομάδες κάνουν ήττες. Το σημαντικότερο διάστημα είναι το δίμηνο Μάρτιος-Μάϊος όπου μια ομάδα πρέπει να είναι στην καλύτερη της φόρμα. Πέρα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπάρχουν αρκετές ομάδες που θα μπορούσαν να είναι στη Μαδρίτη όπως η Ταού αλλά και πιθανές εκπλήξεις από την Τουρκία (Εφές Πίλσεν) και από την Ιταλία όπου η Σιένα διαθέτει ένα εκπληκτικό σύνολο.

- Κώστα, υπάρχει κίνητρο για κατάκτηση μιας ακόμα Ευρωλίγκας; Πολλοί λένε ότι έχει επέλθει κορεσμός στην ομάδα. Ποιος κορεσμός; Το να κερδίζεις την Ευρωλίγκα είναι το μεγαλύτερο όνειρο κάθε μπασκετμπολίστα. Όσο περισσότερες κατακτήσεις τόσο το καλύτερο.

- Πως βλέπεις Άρη και Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Μπορεί ο Άρης να κάνει ένα βήμα παραπάνω από το TOP 16 που έφτασε πέρσι και ο Ολυμπιακός να φτάσει στο Final Four; Ο Άρης ξεκίνησε πολύ καλά την σεζόν κάνοντας 3 στα 3, παίζει πολύ καλύτερα από πέρσι και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό για το μπάσκετ και ειδικότερα για το ελληνικό μπάσκετ να συνεχίσει σε αυτή την απόδοση. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό αυτός έχει ανέβει ένα επίπεδο από πέρσι και θεωρώ ότι θα είναι εκ των πρωταγωνιστών της φετινής Ευρωλίγκας. «Πιο δύσκολος από πέρσι ο Ολυμπιακός» Ο διεθνής φόργουορντ που έχει περάσει ακόμα και από την...Ισλανδία και συγκεκριμένα την Γκρίνταβικ έχει βρει τον μπασκετικό του παράδεισο στον Παναθηναϊκό αλλά ποτέ δεν ξέχασε τις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί στο παρελθόν γι΄αυτό και οι δυνατότερες φιλίες του προέρχονται από το Περιστέρι όπου έπαιξε από το 1999 έως το 2002. Ο Κώστας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος φέτος με υγιή τον Ματσιγιάουσκας και την προσθήκη των Λιν Γκριρ και Μαρκ Τζάκσον που κάνουν θραύση μέχρι στιγμής και όλα αυτά σίγουρα θα δυσκολέψουν το έργο των «πράσινων» για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Όσο για το ποιες ομάδες είναι πιθανό να υποβιβαστούν στην Α2 τόνισε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς. - Πως βλέπεις την Α1 φέτος; Είναι πιο ανταγωνιστική από πέρσι; Ίσως να είναι πιο ανταγωνιστική αλλά ελάχιστα. Πέρσι ήταν πρωτάθλημα 3 ταχυτήτων και φέτος είναι 2 ταχυτήτων. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά από πέρσι.

- Οι στόχοι σας φέτος είναι οι ίδιοι ή θα πέσει περισσότερο βάρος στο repeat της Ευρωλίγκα; Σίγουρα οι στόχοι είναι οι ίδιοι. Στην Ελλάδα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα απ’ ότι τις προηγούμενες σεζόν. Φέτος η ομάδα όπως σου είπα και πιο πριν στήθηκε για να πρωταγωνιστήσει παντού αλλά κακά τα ψέματα μεγάλος στόχος είναι η διατήρηση μας στην κορυφή της Ευρώπης.

- Έγινε γνωστό ότι ο προπονητής σου (Ομπράντοβιτς) νευρίασε η μάλλον καλύτερα έγινε έξαλλος όταν έμαθε ότι απολύθηκε ο Άγγελος Κορωνιός από την ΑΕΚ μόλις με μία ήττα. Εσύ πως σχολιάζεις αυτό το γεγονός; Σαν συνάδελφος σίγουρα ένιωσε άσχημα. Είναι η γνωστή ελληνική νοοτροπία που θέλει στο πρώτο στραβοπάτημα να πληρώνει την νύφη ο προπονητής της κάθε ομάδας.

- Μετά από παρέλαση ονομάτων (Σάκοτα, Πεδουλάκης κ.α.) τελικά η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Σου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός αυτό; Κοίταξε, εγώ συμπαθώ ιδιαίτερα τον Αργύρη Πεδουλάκη ο οποίος είναι και ο μπασκετικός μου πατέρας (περίοδος 1999-2002 στο Περιστέρι). Από κει και πέρα και τα υπόλοιπα ονόματα όπως και ο Αγγέλου που είναι πλέον βασικός προπονητής στην ΑΕΚ είναι αξιόλογοι προπονητές και άνθρωποι.

- Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση απ’ όλες τις πλευρές (αγωνιστικά, οικονομικά, διοικητικά). Πιστεύεις ότι υπάρχει σωτηρία για την ομάδα; Η μόνη σωτηρία που υπάρχει είναι να αναλάβει κάποιος άλλος την ομάδα. Κάποιος που να έχει διάθεση και υπομονή γιατί ο ΠΑΟΚ αποτελεί μεγάλη μερίδα του ελληνικού αθλητισμού και δικαιούται σίγουρα κάτι περισσότερο από την κατάσταση στην οποία είναι αυτή τη στιγμή.

- Ποιες ομάδες είναι υποψήφιες για υποβιβασμό κατά τη γνώμη σου; Ακόμα είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι και τα προηγούμενα χρόνια όσοι έκαναν προβλέψεις έπεσαν τελικά έξω. Και το ότι ακόμα δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για το ποιες ομάδες είναι φαβορί για υποβιβασμό είναι ένα θετικό σημάδι για το φετινό πρωτάθλημα.

- Πως βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος; Πέρσι πήγε την σειρά των τελικών με εσάς στα 5 ματς. Φέτος πιστεύεις ότι είναι πιο δυνατός με υγιή τον Μάτσε και με την προσθήκη Μαρκ Τζάκσον και Λιν Γκριρ; Σίγουρα ο Ολυμπιακός όπως σου είπα και προηγουμένως έχει ανέβει ένα επίπεδο παραπάνω και νομίζω ότι το έργο μας φέτος θα είναι πολύ πιο δύσκολο αν θέλουμε να διατηρηθούμε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

«Έχουμε όλοι τις ίδιες φιλοδοξίες και αυτό μας κρατάει δεμένους» Όσον αφορά την Εθνική ομάδα την οποία υπηρετεί ήδη πιστά αρκετά χρόνια πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν άξιζε να παίξει του χρόνου σε Προολυμπιακό τουρνουά αλλά έπρεπε να προκριθεί απευθείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Την ίδια στιγμή μίλησε εγκωμιαστικά για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Παναγιώτη Γιαννάκη ενώ παραδέχθηκε ότι η προσθήκη του Κώστα Κουφού στο μέλλον θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την Εθνική μας ομάδα. - Φέτος στο Ευρωμπάσκετ η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο. Πιστεύεις ότι θα είστε τελικά εκεί τον ερχόμενο Αύγουστο; Οπωσδήποτε η ομάδα έχει σαν στόχο να βρεθεί στο Πεκίνο. Υπάρχουν δυνατότητες και πιστεύω ότι δεν αξίζαμε τελικά να παίξουμε σε Προολυμπιακό τουρνουά αλλά έπρεπε να προκριθούμε απευθείας.

- Έπρεπε να είναι η Ελλάδα στον τελικό του Ευρωμπάσκετ δεδομένου της (σφαγιαστικής) διαιτησίας στον ημιτελικό με Ισπανία; Ας αφήσουμε την διαιτησία στην άκρη και ας δούμε ότι το ματς κρίθηκε τελικά στις λεπτομέρειες. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στον τελικό αν παίζαμε καλύτερα.

- Όταν είδες την Ρωσία να κερδίζει στον τελικό την Ισπανία δεν ένιωσες μια ικανοποίηση όπως και 10εκ. Έλληνες για την αδικία που βιώσαμε στα ημιτελικά; Νομίζω ότι αυτό που πείραξε όλο τον κόσμο ήταν η υπεροψία των Ισπανών και γι’ αυτό μετά από το αποτέλεσμα αυτό ένιωσαν όλοι ικανοποίηση. Κατά τ’ άλλα νομίζω ότι κέρδισε ο καλύτερος. Εμείς ως εθνική ομάδα δεν μπορούσαμε να νιώσουμε ικανοποίηση γιατί δεν ήμασταν στον τελικό. - Παναγιώτης Γιαννάκης. Η γνώμη σου για τον πιο επιτυχημένο Ομοσπονδιακό προπονητή όλων των εποχών; Νομίζω ότι οι επιτυχίες μιλάνε από μόνες τους. Γιατί αν αφήσουμε απέξω την Εθνική που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Γιαννάκης έχει τρομερό υλικό θα δούμε ότι οι απίστευτες επιτυχίες που έχει σημειώσει με το Μαρούσι – μια ομάδα με όχι και τόσο καλό υλικό – θα δούμε ότι πραγματικά είναι ένας αξιόλογος προπονητής. Και πάνω απ’ όλα είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος.

- Τι είναι αυτό που σας κρατάει τόσο δεμένους στην Εθνική ομάδα; Είμαστε όλοι παιδιά ίδιας ηλικίας και αυτό είναι θετικό. Έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες και αφού έγινε η αρχή με το Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου «γλυκαθήκαμε» και έκτοτε επιζητάμε πάντα την κορυφή.

- Πιστεύεις ότι και με την προσθήκη του Κώστα Κουφού στην Εθνική θα γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί; Ο Κουφός είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης ο οποίος νομίζω αν όχι άμεσα σε μερικά χρόνια τουλάχιστον θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.

«Ένας αθλητής δεν νιώθει ποτέ κορεσμό από τους τίτλους» Όσον αφορά στην ομάδα πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός αλλά και το πρωτάθλημα της Α1 χωρίς την παρουσία πρώτα απ’ όλα των αδελφών Γιαννακόπουλων δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα ενώ παραδέχθηκε ότι τόσο ο Ομπράντοβιτς όσο και ο αρχηγός της ομάδας Φραγκίσκος Αλβέρτης εκτός από μεγάλος προπονητής και μεγάλος παίκτης πάνω απ’ όλα είναι φοβεροί άνθρωποι.

- Πριν από 10 χρόνια έπαιξες στην Ισλανδική Γκρίνταβικ (εξ’ ου και το παρατσούκλι του ο «Ισλανδός»). Πως σου ήρθε και αποδέχθηκες τέτοια πρόταση; Οι εμπειρίες σου από εκεί; Ήθελα να εκμεταλλευτώ την υπόθεση Μπόσμαν που είχε μπει σε ισχύ κάτι λιγότερο από 2 χρόνια αλλά δεν με έπιασε για πολύ λίγο ηλικιακά. Συγχρόνως ήθελα να εκμεταλλευτώ και το οικονομικό όφελος. Τελικά μου βγήκε σε καλό γιατί ακούστηκε το όνομα μου.

- Εκτός από τον Παναθηναϊκό ποιες είναι οι καλύτερες αναμνήσεις σου; Από Βέροια, Νηάρ Ηστ ή Περιστέρι; Όπου κι αν έπαιξα έχω τις καλύτερες των αναμνήσεων. Από το Περιστέρι κράτησα φιλίες (Παπαμακάριο, Πέτρουλα, Ιμπέζα) αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες έχω αγωνιστεί υπάρχουν κομμάτια που θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη μου.

- Η γνώμη σου για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς; Είναι τελειομανής; Είναι απλά με δύο κουβέντες ο κορυφαίος όλων. Δεν είναι τυχαίο που έχει φτάσει ως εδώ. Δεν είναι τυχαίο που έχει αποκτήσει τόσους τίτλους. Είναι δουλευταράς, υπομονετικός και αυστηρός – αυτό είναι καλό – αλλά πάνω από όλα είναι φοβερός άνθρωπος.

- Έχεις κατακτήσει ήδη 10 τίτλους με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν νιώθεις κορεσμό; Ένας αθλητής ποτέ δεν νιώθει κορεσμό από τους τίτλους. Όσο περισσότερους κατακτήσει τόσο το καλύτερο. Για όσο θα βρίσκομαι στον χώρο του μπάσκετ πάντα θα κυνηγάω διακρίσεις. - Φραγκίσκος Αλβέρτης. Σημαία; Ναι, σημαία! Αρχηγός με όλη την σημασία της λέξης. Και ένα πραγματικό «σχολείο» για όσους παίκτες έχουν περάσει από την ομάδα τα τελευταία χρόνια.

- Αφοι Γιαννακόπουλοι. Η ψυχή της ομάδας; Χάρη σ’ αυτούς η ομάδα έχει φτάσει να θεωρείται η καλύτερη όλων των εποχών στην Ευρώπη. Κι εκτός αυτού θα πρέπει να θεωρούνται ευεργέτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κι αν ο Κώστας πιστεύει αυτό που λέει, ότι δεν έχει χορτάσει από τους 10 τίτλους που έχει κατακτήσει, αν παραμείνει στην ίδια ομάδα μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του τότε είναι σίγουρο ότι οι τίτλοι αυτοί θα αυξηθούν και ίσως μετά από μερικά χρόνια να φτάσουν αυτούς του αρχηγού της ομάδας Φραγκίσκου Αλβέρτη όπως και ο σεβασμός που θα εκπέμπει στους μελλοντικούς νεότερους συμπαίκτες του.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ Όνομα: Κώστας

Επώνυμο: Τσαρτσαρής

Ημ. Γέννησης: 17-10-1979

Ύψος: 2.09μ.

Φανέλα: Νο12 Ομάδες: ΓΣ Βέροιας (1993-95), Φίλιππος Βέροιας (1995-97), Γκρίνταβικ (1997-98), Νήαρ Ηστ (1998-99), Περιστέρι (1999-2002), Παναθηναϊκός (2002-σήμερα) Τίτλοι: 1 Ευρωλίγκα (2007), 5 Πρωταθλήματα Ελλάδος (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), 4 Κύπελλα Ελλάδος (2003, 2005, 2006, 2007), 1 χρυσό Ευρωμπάσκετ (2005), 1 Ασημένιο Μουντομπάσκετ (2006) 6 συμμετοχές σε All Star Game (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007)

Πιο παραγωγική χρονιά σε Ευρωλίγκα: 2000-2001 με Περιστέρι 11,1 πόντοι, 6,2 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.