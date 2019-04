Μ. Σολωμού: «Έχω κάνει ναρκωτικά και one night stand»

Αποκαλυπτικότατη εμφανίστηκε η Μαρία Σολωμού σε συνέντευξή της στο κυπριακό περιοδικό «Οmikron». Η γνωστή ηθοποιός δεν κρύφτηκε και μίλησε με περίσσεια ειλικρίνεια για τη ζωή της, τα ερωτικά της και τις... αταξίες που έχει κάνει κατά καιρούς, λέγοντας πράγματα που ελάχιστοι θα είχαν το θάρρος. Όπως επισήμανε η ίδια, στο παρελθόν έχει πιει μέχρι θανάτου, έχει πάρει ναρκωτικά, ενώ έχει κάνει και one night stand! Διαβάστε παρακάτω τη συνέντευξή της, αναλυτικά:

Η ύπαρξη ενός παιδιού δεν περιορίζει την ερωτική ζωή μιας γυναίκας που είναι μόνη, που μεγαλώνει το παιδί της χωρίς σύζυγο ή κάποιον άντρα μέσα στο σπίτι; Παλιά υπήρχε η εικόνα της ανύπαντρης μητέρας που ψάχνει το επόμενο θύμα, που θέλει κάπου να φορτώσει και το παιδάκι της, υπήρχε αυτό το «SOS» με τις ανύπαντρες μητέρες, ότι ψάχνουν να καβατζώσουν τον επόμενο. Η πλειοψηφία όμως, δεν είναι έτσι. Όσες είμαστε ανύπαντρες μητέρες, το κάνουμε από δική μας άποψη και από δική μας επιλογή. Δεν το 'χω σκεφτεί καθόλου πώς θα με δει ένας άντρας επειδή έχω και ένα παιδί, δεν έχει περάσει καν από το μυαλό μου. Έχεις περισσότερες ερωτικές προτάσεις τώρα που είσαι μόνη, ελεύθερη και ωραία; Δεν έχω καμία ερωτική πρόταση, δεν μου την πέφτει κανείς. Άλλωστε, ποτέ δεν είχα και ιδιαίτερες ερωτικές προτάσεις, ποτέ δεν έπεφταν οι άντρες στα πόδια μου, ποτέ δεν με παρακάλεσε άντρας, ποτέ δεν με είδε κάποιος και να πέσει ξερός. Αυτό δεν σου δημιουργεί ανασφάλειες; Δεν λες «μα τι μου λείπει και δεν μου την πέφτει κανείς; Δεν αρέσω»; Θα έχω ανασφάλειες όταν αρχίσουν να μου την πέφτουν, τότε είναι που θα αρχίσω να σκέφτομαι τι δεν πάει καλά. Έρχονται βέβαια κάτι έξυπνοι και μου κάνουν τύπου χιουμοράκι, τύπου ανετίλα, τύπου θα μου σκίσουν το καλσόν, «έλα, ρε Μαρία, τι γίνεται;», αλλά μέχρι εκεί. Δεν το λέω με την έννοια του «είμαι χάλια» γιατί, όπως και να 'σαι, κάπου περνάει η μπογιά σου. Περί ορέξεως όμως, κολοκυθόπιτα. Αυτό βέβαια γινόταν από την εφηβεία μου. Οι άντρες δεν με φλερτάρουν, με φοβούνται. Τώρα αυτό μου συμβαίνει στο δεκαπλάσιο. Πέρασα μία πολύ μεγάλη περίοδο στη ζωή μου που δεν με κοίταζε άνθρωπος! Το πιστεύεις; Όχι επειδή ήμουνα απλησίαστη και απροσπέλαστη, αλλά επειδή δεν άρεσα, επειδή έζησα την περίοδο που η ξανθιά με το μπλε μάτι μεσουρανούσε. Ήμουνα σαν τη μύγα μες στο γάλα, ήμουνα το τρελό ασχημόπαπο. Όλοι αναρωτιόντουσαν «τι είναι αυτό με το σγουρό μαλλί και τη φρυδούμπα;», δεν υπήρχε αυτό το στυλ γυναίκας. Αυτό σε πήγαινε κατευθείαν στο δεύτερο, δεν ήμουνα πρώτης κλάσης. Το αστείο, μετά απ' όλα αυτά, είναι ότι έρχονται τώρα κάτι τύποι -σε εμένα, που σιχαίνομαι τα κλισέ- και μου λένε «σε ξέρω από κάπου;». Τρελαίνομαι! Άρα κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Ε, δεν θα κάτσω να περιμένω πότε θα του έρθει η όρεξη του άλλου, όταν με ενδιαφέρει. Θα κάνω εγώ το πρώτο βήμα. Πώς φλερτάρεις, λοιπόν, Μαρία; Τι μου θυμίζεις τώρα... Με τα μάτια. Κοίτα, έχω να φλερτάρω χρόνια, νομίζω μάλιστα ότι ξέχασα πώς γίνεται. Επίσης, δεν ξέρω πια για ποιο λόγο με κοιτάνε οι άντρες — μπορεί να λένε «είναι αυτή ή δεν είναι;». Βάζουν στοιχήματα στο διπλανό τραπεζάκι που κάθομαι και τους ακούω να λένε «μωρέ, η Σολωμού είναι πιο όμορφη, αυτή είναι κοντή!». Παιδιά, μην πιστεύετε τις φωτογραφήσεις, όλα είναι ρόλος. Για παράδειγμα, στη φωτογράφηση που κάναμε τώρα μαζί, έχω βγει όλα αυτά που μισώ: Sexy, κοριτσάκι, θηλυκό, αλλά τι να κάνω; Ε, δεν είμαι sexy, δεν είμαι θηλυκό, δεν είμαι γκομενέ — και ούτε και θα γίνω ποτέ. Υπάρχουν γυναίκες που γεννήθηκαν έτσι, άλλες που το παίζουν ζουζούνες, αλλά εγώ το σιχαίνομαι αυτό το τύπου γατούλα. Νιώθεις καλά σήμερα με την εμφάνισή σου; Αισθάνεσαι όμορφη; Η απενοχοποίηση του σγουρού μαλλιού ήταν για μένα πολύ μεγάλη νίκη, όλοι ήθελαν να μου τα ισιώνουν ή να μου βγάζουν τα φρύδια. Αυτό που ξεκίνησα να είμαι εγώ ως φιγούρα, δεν υπήρχε τότε ακόμη στο χώρο. Κατά περιόδους -και με τη μούρη μου και με τα μαλλιά μου και με το σώμα μου- αισθάνομαι και καλά και κακά. Εδώ και δύο μήνες, έχω κόψει το τσιγάρο. Πήρα, λοιπόν, κιλά. Και δεν πήρα κιλά κατά φαντασία, έχω πραγματικά παχύνει, έχω γίνει μία καμπυλομπουμπού! Δεν μου μπαίνει τίποτα από τα ρούχα μου. Φαίνομαι σαν να έχω λίγο φουσκώσει, όλοι μου λένε «τι έχεις κάνει; έχεις φρέσκια μούρη» και τους απαντάω «έχω παχύνει». Ήμουνα 48 κιλά, έχω πάει 52 και φαίνεται τρελά. Κάποιοι με ρωτάνε «είσαι πάλι έγκυος;». Ξεκίνησα να κάνω γυμναστική σαν παλαβή! Βγαίνουν κάποιοι και λένε «είναι ανορεξική η Σολωμού», αλλά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι τρώω. Δυστυχώς, η μάνα μου πιστεύει ό,τι μαλακία ακούει να λέγεται στην τηλεόραση και κάθεται και λέει «το παιδί μου είναι ανορεξικό!» ενώ με βλέπει τι τουλούμι φαγητό κατεβάζω, τι σουβλάκια, τι junk και τι γλυκά τρώω. Υπάρχει όμως κόσμος που επηρεάζεται από αυτές τις μπούρδες. Πιστεύεις ότι τα 'χεις κάνει όλα στη ζωή σου; Τα 'χεις δοκιμάσει όλα; Έχεις κάνει one night stands, έχεις κάνει ναρκωτικά, έχεις πιει μέχρι θανάτου; Ναι. Έχω πιει μέχρι θανάτου, έχω κάνει ναρκωτικά, έχω κάνει μία φορά one night stand και μετά έκανα σχέση και παιδί κι έτσι λέω να μην το ξαναδοκιμάσω. Είδες άμα ο άνθρωπος είναι γκαντέμης; Πέρασα άγρια εφηβεία, τότε είχαν βγει στη μόδα τα πολλά ναρκωτικά, ήμουνα τρελή κλάμπερ, αλλά όχι «λιωμίδης». Δεν έπαιρνα ναρκωτικά για να βγω και να περάσω καλά. Απλά δοκίμασα και δεν μου άρεσαν καθόλου. Και δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που λένε «να κάνουμε μία γραμμή, να περάσουμε καλά», το θεωρώ χαζό. Αν ήξερε όλος αυτός ο κόσμος πόσο ηλίθιος φαίνεται στα μάτια κάποιου που δεν έχει πιει ή δεν είναι λιώμα, δεν θα ξανάκανε. Ισχύει πιστεύεις αυτό που μου λέει σε αυτό το τεύχος ο Χρήστος Λούλης, ότι «οι άντρες είναι πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες» και πως «οι γυναίκες είναι σκληρά πλάσματα»; Ναι. Αν κρίνω από μένα, είμαι πάρα πολύ δυνατή και σκληρή. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι γυναίκα από ό,τι άντρας πλέον, γιατί η γυναίκα πρέπει να ισορροπήσει μέσα σε όλα: Στην καριέρα, στο παιδί, στο γκομενικό. Πώς τα βγάζεις τώρα πέρα με την οικονομική κρίση; Εγώ έχω ένα κακό: Δεν ρωτάω ποτέ το λογαριασμό, απλώς πληρώνω. Έχω κοιτάξει μία φορά λογαριασμό στη ζωή μου και έχω φρικάρει. Δεν έχω προσέξει ποτέ, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ για να δω πόσο πληρώσαμε για το Azax, δεν ξέρω πόσο κάνει, δεν παίρνω το πιο οικονομικό. Τον ταμπλά όμως τον έπαθα όταν πήγα και πήρα ένα γάλα και δέκα πακέτα τσίχλες: Πλήρωσα 15 ευρώ! Σοκαρίστηκα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ δεν θα 'χω ποτέ οικονομικό πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να κάνω οπωσδήποτε κάτι για να μεγαλώσω το παιδί μου. Αν δεν είχα το παιδί, χέστηκα! Εγώ μπορώ να τη βγάζω ακόμη και με πέντε ευρώ τη μέρα ανετότατα. Αλλά, έχω το παιδί και θέλω να το διασφαλίσω. Κατά τα άλλα, σκασίλα μου εμένα για τα λεφτά! Κάνω επίσημη πρόταση στους Κύπριους παραγωγούς και σκηνοθέτες όλων των κυπριακών τηλεοπτικών καναλιών: Είμαι διαθέσιμη, θέλω να παίξω σε κυπριακά σίριαλ. Θα 'ναι τέλειο! Γιατί δεν κάνεις την ανατροπή; Γιατί δεν παντρεύεσαι, Μαρία; Το 'χω σκεφτεί, για να λυσσάξουν όλοι! Το ότι εγώ θα βγω σήμερα το πρωί και θα σου πω μια βλακεία και θα βρεθούν δέκα άνθρωποι -οι οποίοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν- και θα το σχολιάσουν, μου καίει τον εγκέφαλο. Και δεν καταλαβαίνω, γιατί ασχολούνται με μένα; Εγώ αυτά που λέω τα θεωρώ αυτονόητα, αλλά δεν ήξερα ότι τα αυτονόητα στις μέρες μας είναι ταμπού. Επικρατεί απίστευτη υποκρισία. Κανονικά εγώ αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να σου δώσω μία άλλη συνέντευξη, να σου έλεγα τις μπούρδες που λένε οι περισσότεροι, αλλά θα δημοσιευθεί στην Κύπρο και δεν με νοιάζει. Δεν προσέχω, δεν μπορώ να είμαι διπλωμάτης, δεν μπορώ να σου σερβίρω «αυτό που πρέπει». Αυτό λοιπόν, με κάνει αγαπητή ή μισητή. Ε, δεν πειράζει, ας είμαι των άκρων, παρά να είμαι χλιαρή.