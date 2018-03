Τα καλύτερα της μπλογκόσφαιρας

Η ορθολογικοποίηση της βλακείας Στην κωμωδία του 1996 «Mars Attacks» οι εξωγήινοι από έναν τεχνολογικά ανώτερο πολιτισμό παρουσιάζονται με έναν τεράστιο εγκέφαλο. Γελάνε με την αφέλεια των ανθρώπων και με διάφορους τρόπους καταφέρνουν να τους εξολοθρεύουν κάνοντας παράλληλα και την πλάκα τους. Μέχρις ότου, εκεί όπου πάει να χαθεί κάθε ελπίδα για την ανθρωπότητα, ο ήχος από ένα τραγούδι του Elvis τους νικά κάνοντας τους εγκεφάλους τους να εκρήγνυται μην μπορώντας να αντέξει την rock' en roll μουσική... Ο Dr. Sheldon Lee Cooper είναι πρωταγωνιστής στην σειρά Bing Bang Theory που κάνει θραύση διεθνώς. Είναι ένας θεωρητικός φυσικός με IQ 187 και δύο ντοκτορά. Υπολογίζει τα πάντα με μαθηματική λογική, είναι κυνικός, δεν αντιλαμβάνεται την ειρωνεία, τον σαρκασμό, το χιούμορ και έχει παντελή έλλειψη ταπεινοφροσύνης. Είναι ένας τύπος που βρίσκεται όλο και συχνότερα ανάμεσά μας, συχνά σε καλές ή κακές εκδόσεις. Ο ασυγκράτητος όμως λογικισμός και η κατ' επίφαση λογική που χαρακτηρίζεται από εργαλειακότητα και στενότητα αντίληψης (σε αντίθεση με την διεπιστημονική ευρύτητα), δεν είναι ατομικό θέμα, χαρακτηρίζει την εποχή μας στο σύνολό της. (Διαβάστε περισσότερα στο greekrider.blogspot.com) Στα «δελτία των 8» μιλάει το ΔΝΤ - Μας ψεκάζουνε με το φόβο και το αδιέξοδο Άνθρωποι που παίρνουν του κόσμου τα λεφτά μιλάνε, αποφασίζουν και διαμορφώνουν τους όρους όπως και τις συνθήκες ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, αποφασίζουν τις τύχες μας, το αύριό μας, το πόσα θα πάρουν όλοι οι «από κάτω». Τα κουστούμια, τα αρμάνι, τα κότερα, τα σαλέ, δίνουν οδηγίες για το ξεπέρασμα της κρίσης με τη συντριβή των αδυνάτων. Μαζί τους τα «δελτία των 8» και οι επώνυμοι συντάκτες των πρωτοσέλιδων του τύπου παριστάνουν τις κλαμένες χήρες, προσποιούνται ότι συμπασχουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαική οικογένεια. Μιλάνε για απολύσεις, για μειώσεις μισθών, για ακρίβεια, για την αγορά που είναι πεθαμένη. Στόχος τους δεν είναι η ενημέρωση των εργαζομένων, σκοπός τους δεν είναι η οργάνωση του θυμού τους, αντίθετα στόχος τους είναι να τους καθηλώσουν σπέρνοντας στο μυαλό τους αδιέξοδο και φόβο. (Διαβάστε περισσότερα στο tsak-giorgis.blogspot.com) Το χάος είναι εδώ, η αριστερά που βρίσκεται; Δεν τα καταφέραμε να πείσουμε για την ανάγκη οργανωμένης πολιτικής αντίδρασης πριν να πέσουμε στο κενό. Τώρα σύσσωμη η ελληνική κοινωνία περιδινείται σε αυτό. Δεν υπάρχει πλέον το κενό μπροστά μας, καθώς πέσαμε μέσα του. Τώρα θα ζήσουμε στο χάος. Η συγκεκριμένη αποπληθωριστική πολιτική που εφαρμόζει η διακυβέρνηση του ΔΝΤ στην χώρα είναι η βασική αιτία που μας οδήγησε στο κενό. Η φύση του πολιτικού μας συστήματος και της κοινωνικής οργάνωσης κατά την μεταπολίτευση είναι εκείνο που προκαλεί το χάος. Η έλλειψη πολιτικής ωριμότητας της αριστεράς και η πελατειακή συγκρότηση της λεγόμενης κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς αποτελεί δυστυχώς τον βασικό παράγοντα ανικανότητας διαχείρισης του χάους. (Διαβάστε περισσότερα στο grbloopers.blogspot.com) Πλησιάζει ο καιρός που θα απαγορευθούν οι ιδιωτικοί κήποι και στην Ελλάδα Ήδη στην Αμερική έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου που έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο και αφορά την απαγόρευση καλλιέργειας οργανικών τροφών. Με λίγα λόγια την απαγόρευση του σπιτικού κήπου για την επιβίωση της οικογένειας. Όποιος λοιπόν δεν θέλει να ενταχθεί στους κανόνες της Παγκοσμιοποίησης και θα θελήσει να κάνει ένα μικρό κήπο για να ζει αυτός και η οικογένειά του, θα χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και θα δέχεται πρόστιμα και κατασχέσεις προϊόντων καθώς αυτά θα αποτελούν «κίνδυνο για την δημόσια υγεία». Το όνομα του νόμου αυτού είναι «Νόμος Συγκλήτου S 510 Εκσυγχρονισμός Ασφάλειας Τροφίμων», σύμφωνα με τον οποίο χαρακτηρίζεται παράνομη η καλλιέργεια και αποθήκευση σπόρων. Ο νόμος της Συγκλήτου «510» για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας των τροφίμων έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο επικίνδυνος νόμος στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο νόμος θα δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να απαγορεύει ή να νομιμοποιεί το μέχρι τώρα δικαίωμα όλων για την καλλιέργεια, το εμπόριο και την μεταφορά όλων των τροφίμων. (Διαβάστε περισσότερα στο eleftheri-epistimi.blogspot.com) Δισεκατομμύρια ευρώ o ορυκτός πλούτος της Β. Ελλάδας Αποθέματα χρυσού, αργύρου, χαλκού, μολύβδου, ψευδαργύρου και νικελίου, συνολικής αξίας 20 δισ. ευρώ, με βάση της τρέχουσες τιμές των μετάλλων, εκτιμάται ότι φιλοξενεί στα «σωθικά» της η Β. Ελλάδα. Ωστόσο, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ορυκτού πλούτου αξιοποιείται σήμερα παραγωγικά, όπως σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Κ. Μακεδονίας, Νίκος Αρβανιτίδης, μιλώντας σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και η οικονομική εφημερίδα «Εξπρές». (Διαβάστε περισσότερα στο blogpress-gr.blogspot.com) Οπίσθια από σιλικόνη Οι περισσότερες γυναίκες πιστεύουν πως τα οπίσθια τους είναι χονδρά, ακόμη και αν αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως για την αντίθετη περίπτωση; Τα οπίσθια από σιλικόνη είναι ότι ακριβώς χρειάζονται οι γυναίκες που θεωρούν πως έχουν πολύ μικρά οπίσθια… Και το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται νυστέρι! (Διαβάστε περισσότερα στο otherside.gr) Live Sex στο «Dancing with the Stars» της Βραζιλίας (ΒΙΝΤΕΟ) Μόνο τη στάση… Πευκάκια δεν έδειξε στο φιλοθεάμον κοινό της Βραζιλίας αυτό το ζευγάρι που πήρε μέρος στο «Dancing with the Stars»… Όλα τα άλλα… βγήκαν στο φως. Χορεύoντας άρχισαν να γδύνονται, συνέχισαν να γδύνονται, μετά άρχισαν να χουφτώνονται και κατέληξαν ό ένας πάνω στην άλλη. (Διαβάστε περισσότερα στο showbitch.wordpress.com)