Οι γραφικότητες του Καμμένου και το μπλουζάκι «I love Eugenia Manolidou»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Παναγιώτης Καμένος, λίγες ώρες πριν την ομιλία του Στρος Καν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσων της Βουλής. O Βουλευτής της ΝΔ εμφανίστηκε στον χώρο φορώντας ένα μπλουζάκι με τίτλο «Greece is not for sale», στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με αυτή του την κίνηση απέσπασε αρκετά ειρωνικά σχολιάκια από αρκετούς συναδέλφους του και δημοσιογράφους. Μάλιστα, μέχρι και Άδωνης βρήκε ευκαιρία για πλακίτσα, λέγοντας το κορυφαίο: «Ο άνθρωπος είναι νούμερο. Θα γράψω και 'γω στη μπλούζα μου "I love Eugenia Manolidou"»! Απ' την πλευρά μας λέμε ότι καλά είναι τα μπλουζάκια διαμαρτυρίας, αλλά καλύτερα θα ήταν να υπήρχε ανάλογη αντιμετώπιση σε πολιτικό επίπεδο, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Διότι, όπως έχει πει και ο αρχηγός της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, η παράταξή του θα στηρίξει το Μνημόνιο και την υλοποίηση των μέτρων, παρά την υποκριτική «αντιμνημονιακή» στάση που προβάλλεται στον κόσμο. Και βέβαια, ας μην τρέφουμε αυταπάτες, αυτό σημαίνει και το ξεπούλημα της Ελλάδας, που έχει αρχίσει η σημερινή κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, είναι γραφικότητες, κ. Καμμένε...