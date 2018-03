Θάφτηκε κάτω από τα σκουπίδια ολόκληρη παραλία στην Άνδρο!

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, παρέσυρε τόνους σκουπιδιών της παράνομης χωματερής που βρίσκεται στη Σταυροπέδα Άνδρου και έθαψε κυριολεκτικά την παραλία του Σχοινιά και μέρος της θάλασσας, σε ακτίνα 200 μέτρων! Η οικολογική καταστροφή και η μόλυνση στην περιοχή είναι πολύ μεγάλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και τους ζωντανούς οργανισμούς, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι οι βορειανατολικοί άνεμοι ίσως οδηγήσουν τα σκουπίδια μέχρι και τη Σύρο. Όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν, η εν λόγω χωματερή βρίσκεται παράνομα εντός του αρχαιολογικού χώρου του Στρόφυλα, την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια από τους δημάρχους και την πολιτεία για την απομάκρυνσή της, παρά τις υποσχέσεις που δίνονται κατά καιρούς. Μάλιστα, παρ' ότι με απόφαση του ΣτΕ (293/2010) απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών εντός του αρχαιολογικού χώρου, οι αρμόδιοι κωφεύουν -λόγω επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων- και εξακολουθούν να το πράττουν. Πρόκειται, βέβαια, για φαινόμενο που μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνει, αν και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός μας έχει κάνει... σημαία του την Πράσινη Ανάπτυξη. Δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν πως κατάντησαν κάποιοι άνθρωποι με την ανευθυνότητά τους την παραλία του νησιού...













Update (5/2): Παραθέτουμε τρεις ακόμα φωτογραφίες -πιο κοντινές- της παραλίας, που λάβαμε πριν λίγο με mail. Προσέξτε πως ακριβώς ήταν πριν και πως κατάντησε μετά η περιοχή!







Update (6/2): Κάντε κλικ και δείτε σχετικό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, που έπαιξε το Σάββατο στα βασικά θέματα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Update (7/2): Ακούστε την τηλεφωνική παρέμβαση του πολιτικού μηχανικού, κ. Δημήτρη Χέλμη, στην εκπομπή του Μάνου Κακλαμάνου, στο «Ράδιο Εννέα 98,9». Update (9/2): Δείτε βίντεο από την εκπομπή «ECO News» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, που προβλήθηκε την περασμένη Τρίτη.