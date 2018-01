Διεθνές συνέδριο: Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η επανεκτίμηση της επιστημονικής γνώσης

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ανακοινώνει το δεύτερο διεθνές συνέδριο του ερευνητικού προγράμματος «Science and Orthodoxy around the World» (SOW) που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2018 με θέμα «Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η επανεκτίμηση της επιστημονικής γνώσης» («Orthodox Christianity and the Reassessment of Scientific Knowledge»).

Το Πρόγραμμα «Science and Orthodoxy around the World» (SOW) μελετά τον διάλογο μεταξύ φυσικών επιστημών και θρησκείας στον ορθόδοξο κόσμο σήμερα. Αποτελεί την πρώτη μεγάλη προσπάθεια να δοθεί μια συνολική εικόνα των σχέσεων επιστήμης και θρησκείας σε ολόκληρο τον ορθόδοξο χώρο, που περιλαμβάνει περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους σε πλειάδα κρατών, εδραιώνοντας μια πλατφόρμα διαρκούς διαλόγου σε διεθνές επίπεδο μεταξύ φυσικών επιστημών και ορθόδοξης διανόησης.

Το συνέδριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο μια ιδιαίτερη ορθόδοξη προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην επανεκτίμηση της επιστημονικής γνώσης και στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ θρησκείας και φυσικών επιστημών. Οι πόλεμοι, ο φόβος πυρηνικού ολέθρου και οι οικολογικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών έχουν υπονομεύσει την ελπίδα ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας θα οδηγούσαν σε ένα λαμπρό μέλλον για την Ανθρωπότητα. Έχουμε, όμως, ξεπεράσει την αντίληψη ότι μόνο ο επιστημονικός θετικισμός μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς τη γνώση; Υπάρχει μία ενιαία αντίληψη περί επιστήμης ή συναγωνίζονται μεταξύ τους διάφορες αντιλήψεις; Έχει θέση το θαύμα και το θείο στον σημερινό κόσμο; Γιατί τα επιστημονικά ευρήματα εμφανίζονται συχνά να μην ταιριάζουν με τις προσδοκίες της Ανθρωπότητας για το μέλλον;

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως οι: Βασίλειος Μακρίδης, καθηγητής Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο του Erfurt, Gayle Woloschak, καθηγήτρια στο Northwestern University των ΗΠΑ (ειδικεύεται στη ραδιοβιολογία και τη βιονανοτεχνολογία, Ronald Numbers, ιστορικός των επιστημών και Ομότιμος Καθηγητής του University of Wisconsin–Madison και Θύμιος Νικολαΐδης, διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»), Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

Γλώσσα εργασίας του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά.