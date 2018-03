Eurovision 2009: Τα υποψήφια τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή

«Έχω εμπιστοσύνη στο ένστικτο του κόσμου ότι θα επιλέξει το τραγούδι που θα φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα», δήλωσε ο Σάκης Ρουβάς στην παρουσίαση των υποψηφίων τραγουδιών, από τα οποία θα επιλεγεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η ελληνική συμμετοχή στον 54ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο Σάκης Ρουβάς πρόσθεσε πως «έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσουν και τα τρία τραγούδια».



Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν: ο σύμβουλος Προέδρου ΕΡΤ και Project Manager Τζώνη Καλημέρης, η διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων Φωτεινή Γιαννουλάτου, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει αναλάβει την σκηνοθεσία και την χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής και του ελληνικού τελικού, ο συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος και οι Ματθίλδη και Μπέτυ Μαγγίρα.



Ο κ. Καλημέρης τόνισε πως «η διαδρομή έχει ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούλιο, στόχος είναι η κορυφή» και συμπλήρωσε για τη βραδιά του ελληνικού τελικού πως θα μεταδοθεί απευθείας από την ERT World αλλά και από το site της ΕΡΤ. Αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία της ψηφοφορίας, όπου το ποσοστό του κοινού αντιστοιχεί στο 60% ενώ της επιτροπής, της οποίας τα ονόματα θα ανακοινωθούν την ημέρα του ελληνικού τελικού, αντιστοιχεί στο 40%.



Ο κ. Ευαγγελινός, αναφερόμενος στην βραδιά του ελληνικού τελικού είπε: «Θα σας ταξιδέψουμε. Η αναδρομή θα ξεκινήσει από το 1956, όταν η Eurovision μεταδιδόταν από το ραδιόφωνο, φτάνοντας μέχρι σήμερα. Μέσα από τα τραγούδια θα δούμε την εξέλιξη της τηλεόρασης. Καπετάνιοι στο ταξίδι οι αδερφές Μαγγίρα». Η ιδέα και τα κείμενα της βραδιάς του ελληνικού τελικού είναι του Γιώργου Καπουτζίδη.



Η κα. Γιαννουλάτου επισήμανε την καινοτομία του φετινού διαγωνισμού, η οποία αναφέρεται στην ψηφοφορία κοινού αλλά και πενταμελούς επιτροπής της κάθε χώρας, για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του διαγωνισμού, με ποσοστό 50%. Οι εθνικές επιτροπές θα αποτελούνται από επαγγελματίες του χώρου.



Ανέφερε, επίσης, ότι η σειρά εμφάνισης των χωρών στον ημιτελικό και τον τελικό, θα ανακοινωθεί μετά από τη συνάντηση των αρχηγών των αποστολών το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, μετά από ειδική κλήρωση. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον δεύτερο ημιτελικό.



Τα τρία τραγούδια, που θα διαγωνισθούν την επόμενη Τετάρτη είναι (με τη σειρά που ακούστηκαν):



• OUT OF CONTROL



Στίχοι: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΚΚΑ



• RIGHT ON TIME



Στίχοι: CRAIG PORTEILS και CAMERON GILES-WEBB



• THIS IS OUR NIGHT



Στίχοι: CRAIG PORTEILS και CAMERON GILES-WEBB



Συνθέτης των τριών τραγουδιών είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος.



Τη βραδιά του ελληνικού τελικού θα παρουσιάσουν η Ματθίλδη και η Μπέτυ Μαγγίρα, ενώ τα σκηνικά θα κάνει ο Ηλίας Λεδάκης.



Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2009, στη Μόσχα, στο Olympiyski Indoor Arena, χωρητικότητας 80.000 θεατών.