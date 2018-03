Brit Awards 2009

Για 6η χρονιά το Μad TV θα προβάλλει σε αποκλειστικότητα τα Brit Awards, την τελετή με όλες τις βραβεύσεις των καλλιτεχνών που κυριάρχησαν εμπορικά, την περυσινή χρονιά, στην Βρετανική και όχι μόνο μουσική σκηνή.



Tην Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 19:00, oι Mad viewers θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την λαμπερή μουσική βραδιά η οποία πραγματοποιήθηκε στο Earls Court του Λονδίνου με παρουσιαστές τους: Kylie Minogue, James Corden και Matthew Horne και μοναδικές live εμφανίσεις των U2 -οι οποίοι παρουσίασαν το νέο τους single “Get On Your Boots”-, Coldplay, Duffy, Kings of Leon, Pet Shop Boys, Take That, Girls Aloud, Estelle, Ting Tings, Pet Shop Boys, Lady Gaga και Killers.



Με αφορμή την αποκλειστική μετάδοση των φετινών Brit Awards, το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Μαρτίου είναι αφιερωμένο στην Βρετανική μουσική! «Mind The Brits» Weekend λοιπόν με τα καλύτερα βρετανικά τραγούδια όλων των εποχών, special MAD TOP 10, ειδικό Μad X-Rays “The Greatest Brits Ever”, το Σάββατο στις 18.00 & την Κυριακή στις 12.00, με την ιστορία και πορεία των σημαντικότερων καλλιτεχνών της Βρετανικής μουσικής σκηνής από τους Beatles μέχρι την Duffy και τους Franz Ferdinand.