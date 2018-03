Βανέσα Αδαμοπούλου: «Βρίσκομαι σε φάση ανανέωσης...»

Άκρως ικανοποιημένη για τη νέα δισκογραφική της δουλειά που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, εμφανίστηκε η Βανέσα Αδαμοπούλου σε συνέντευξή της σε εβδομαδιαίο περιοδικό. «Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που είχα κάνει μέχρι τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας περήφανη για το νέο της δημιούργημα! Από κει και πέρα, η γνωστή τραγουδίστρια προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που κάνει και αυτή τη φορά, αποφεύγοντας να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τον χωρισμό της με τον Γιάννη Παπαζήση. «Δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που τους αρέσει να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή ή να διαφημίζονται μέσα από τη σχέση τους», επισημαίνει. Παρακάτω διαβάστε τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα είπε στο περιοδικό «ΟΚ», αναλυτικά: Για το νέο της άλμπουμ: «Είναι ένα CD single με τέσσερα τραγούδια, που φέρουν την υπογραφή του Δημήτρη Σταματίου και του Διονύση Σταματόπουλου. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που είχα κάνει μέχρι τώρα και είμαι περήφανη γιατί επιχείρησα για πρώτη φορά να γράψω στίχους σε δύο από τα κομμάτια. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ μέχρι τώρα και μου άρεσε πολύ ως διαδικασία. Γενικότερα, αυτή την περίοδο της ζωής μου βρίσκομαι σε μια φάση ανανέωσης και μου αρέσει». Έχεις συνεργαστεί αρκετές φορές με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, το συνθέτη του This is our night. Πώς κρίνεις την επίθεση που δέχτηκε από μερίδα των μίντια για τα τρία «επιεικώς μέτρια» τραγούδια που έγραψε φέτος για τον Σάκη;

Όταν προοδεύεις, όλοι σηκώνουν πέτρες για να σε λιθοβολήσουν. Όταν πετυχαίνεις, είναι επόμενο ότι θα υποστείς και την κατακραυγή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μίλησα με τον Δημήτρη για να ξέρω πώς το αντιμετώπισε, αλλά η Eurovision χρειάζεται τραγούδια σαν το This is our night. Επειδή αυτό το φεστιβάλ πάνω απ' όλα είναι ένα σόου, έχει ανάγκη από όμορφα τραγούδια που να μπορούν να λειτουργήσουν τηλεοπτικά. Δεν χρειάζεται να στείλεις το αριστούργημα! Και ο Σάκης είναι ένας όμορφος άντρας, πολύ λαμπερός, που όταν θα τον δεις στην τηλεόραση, δεν θα μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του.



Θα σε ενδιέφερε να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό;

Εννοείται ότι θα με ενδιέφερε να πάω στη Eurovision και μου αρέσει να δίνονται ευκαιρίες στους νέους καλλιτέχνες, όπως είχε γίνει πέρσι και πρόπερσι.



Κάνοντας τον απολογισμό της σχέσης σου με τον Γιάννη Παπαζήση -δημοσιεύματα σας θέλουν να μην είστε πλέον μαζί- θεωρείς ότι έκανες κάποιο λάθος;

Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ προσωπικά. Κάνοντας τον απολογισμό μου όμως, αποφάσισα να μην αναφερθώ ξανά στην προσωπική μου ζωή. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι δημοσιότητα πήρε αυτή η σχέση ήταν ερήμην μου και δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που τους αρέσει να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή ή να διαφημίζονται μέσα από τη σχέση τους.



Ισχύουν οι φήμες ότι έχεις χωρίσει;

Δεν θέλω ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω αυτή τη φήμη, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βγήκε από μένα. Αυτό που μπορείς να κρατήσεις είναι πως είμαι πολύ καλά, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά μου. Είμαι σε φάση ανανέωσης και αισθάνομαι τυχερή γι' αυτό. Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις γενικά για τη ζωή μου, αλλά δεν πρόκειται να βγάλω δελτίο Τύπου για να τις ανακοινώσω.



Δεν είναι άδικο όμως για τον Γιάννη να μην έχει διαβάσει ποτέ μια δήλωσή σου, στην οποία να παραδέχεσαι ότι τον αγαπάς;

Όταν κάνεις μια σχέση, δεν σ' ενδιαφέρει τι θα ακουστεί δημόσια. Οι βαρύγδουπες δηλώσεις είναι περιττές. Ο καθένας ξέρει τι γίνεται μέσα στη σχέση του. Εμείς δεν θελήσαμε ποτέ να προβάλουμε τη σχέση μας και ήταν κοινή μας απόφαση.



Θεωρείς λάθος την απόφαση της Άννας Βίσση να ανακοινώσει δημόσια ότι χώρισε από τον Χρήστο Ψωμόπουλο;

Όχι, δεν το θεωρώ λάθος, γιατί η Άννα Βίσση είναι μια φτασμένη καλλιτέχνιδα και ξέρει να χειρίζεται καλά αυτές τις καταστάσεις. Στη δική μου περίπτωση, δεν θα ήθελα να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή αλλά με τη δουλειά μου.



Θα σε ενοχλήσει αν ο Γιάννης βγει και πει ότι δεν είστε πια μαζί;

Νομίζω ότι για να είσαι με έναν άνθρωπο, πρέπει να έχετε την ίδια νοοτροπία. Δεν υπήρξα ποτέ με ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν show-off και να δημοσιοποιούν καθετί που συνέβαινε στην ιδιωτική τους ζωή. Δεν πρόκειται να ακούσετε από κανέ¬ναν από τους δύο αν είμαστε ή δεν είμαστε μαζί.



Όταν πεις τέλος σε μια σχέση, είναι οριστικό ή αφήνεις πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης;

Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί ακόμα κι εγώ εκπλήσσω τον εαυτό μου στις σχέσεις μου. Αν έχει σπάσει τελείως το γυαλί, τότε δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείς να το ξανακολλήσεις.