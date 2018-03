Ο πελαργός επισκέφθηκε τη Τζένιφερ Χάντσον

Η βραβευμένη με Οσκαρ και Γκράμι τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Χάντσον, 27 χρόνων, γέννησε το πρώτο της μωρό, ένα αγοράκι. Η Χάντσον κατόρθωσε να κρατήσει την εγκυμοσύνη της όσο μπορούσε πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το περιοδικό People. Η εκπρόσωπος της, Λάιζα Κάστελερ δήλωσε ότι το μωρό, που πήρε το όνομα Ντάνιελ Οτούνγκα Τζούνιορ "είναι πανέμορφο και άριστα στην υγεία του. Οι γονείς του είναι εκστασιασμένοι". Η γέννηση του έρχεται να δώσει ένα ευχάριστο τόνο στην οικογένεια της Χάντσον η οποία χτυπήθηκε από μια τραγωδία όταν τον Οκτώβριο του 2008 η μητέρα της, τα αδέλφια της και ο μικρός της ανιψιός δολοφονήθηκαν στο Σικάγο από τον άνδρα της αδελφή της. Η μεγάλη αύξηση του βάρους της Χάντσον είχε αυξήσει τη φημολογία για την εγκυμοσύνη της και ιδιαίτερα η εμφάνιση της στην κηδεία του Μάικλ Τζάκσον, όπου και ερμήνευσε το τραγούδι "Will You Be There". Η Χάντσον είχε τιμηθεί με βραβείο Οσκαρ το 2007 για την ερμηνεία της στην ταινία-μιούζικαλ Dreamgirls.