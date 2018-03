Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Τετάρτη (16/9) τα πρώτα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του Πάτρικ Σουέιζι, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του από καρκίνο στο πάγκρεας. Το βιβλίο, το οποίο είχε γράψει μαζί με την επί 34 χρόνια σύζυγό του, Λάιζα Νιέμι, τιτλοφορείται The Time of My Life και πρόκειται να κυκλοφορήσει στο τέλος του μήνα. Τα απομνημονεύματά του αποκαλύπτουν πώς ο Σουέζι έμαθε ότι είχε καρκίνο πριν από 20 μήνες και περιγράφουν το θαρραλέο τρόπο αντιμετώπισής του. «Είχα προβλήματα με την πέψη και μία αίσθηση φουσκώματος για μερικές εβδομάδες. Είχα ευαίσθητο στομάχι όλη μου τη ζωή, αλλά δεν με απασχολούσε ιδιαίτερα, όμως τελευταία δεν μπορούσα να αποβάλω τη δυσανεξία...Ο γιατρός μου είπε ότι οι πιθανότητες να ζήσω περισσότερους από μερικούς μήνες δεν ήταν πολλές και δεν είχα λόγο να τον αμφισβητήσω», λέει ο Σουέζι στα αποσπάσματα του βιβλίου που εξασφάλισε το περιοδικό People και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Όμως, ο Σουέζι ήταν αποφασισμένος να μην ενδώσει στην αυτολύπηση. Αποφάσισε να ασχολείται με πράγματα που του άρεσε να κάνει εφόσον μπορούσε γι αυτό και συμμετείχε στην αστυνομική δραματική σειρά The Beast χωρίς να καταφύγει στα παυσίπονα.