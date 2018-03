Η Κάμερον Ντίαζ σε παραλία της Χαβάης

Στη Χαβάη βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Κάμερον Ντίαζ, όπου έκανε τα μπάνια της και μπόλικη ηλιοθεραπεία, κεντρίζοντας τα ανδρικά βλέμματα με το υπέροχο καλογυμνασμένο σώμα της. Η δημοφιλής ηθοποιός πέρασε μερικές ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, λίγο πριν ξεκινήσει την περιοδεία της σε διάφορες πόλεις ώστε να προωθήσει την ταινία «Knight And Day», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Τομ Κρουζ.



















https://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/gossip-celebrities/18879-cameron-diaz#sigProGalleria5422000501 View the embedded image gallery online at: