Η Αβρίλ Λαβίν ημιτόπλες...

Θυμάστε την Αβρίλ Λαβίν με το σκέιτμπορντ και αγορίστικα ρούχα σε παλιό της βίντεο κλιπ; Ε, δείτε τη μερικά χρόνια μετά να κάνει και ημίγυμνη φωτογράφηση (λίγο ξενέρωτη, αλλά ok) για το τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Maxim, δείχνοντας σίγουρα μια πολύ θηλυκότερη πλευρά της. Βέβαια, αυτό που δεν καταλάβαμε είναι το τι ακριβώς κρύβει με τα χέρια της όταν ποζάρει, αφού στήθος... γιοκ, αλλά δεν θα την κακοχαρακτηρίσουμε την κοπέλα! Τέλος πάντων, δείτε τις φωτογραφίες και κρίνετε μόνοι σας...







