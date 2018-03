Η Τζένι Μακάρθι εξακολουθεί να λιάζεται...

Δεν πτοείται από το φθινόπωρο η Τζένι Μακάρθι, καθώς συνεχίζει να γυρνοβολάει στις παραλίες και να αναστατώνει τον κόσμο με τις «καυτές» εμφανίσεις της. Αυτή τη φορά, οι παπαράτσι πέτυχαν την 37χρονη πρώην σύζυγο του Τζιμ Κάρεϊ να λιάζεται στο Μαϊάμι, έχοντας παρέα και τον νυν σύντροφό της, Τζέισον Τούχεϊ. Να σημειώσουμε ότι αυτή την περίοδο η Τζένι βρίσκεται στη φάση προώθησης του νέου της βιβλίου «Love, Lust & Faking It: The Naked Truth About Sex, Lies and True Romance», το οποίο έχει θέμα την προσωπική της ζωή (φοβερά... βαθυστόχαστη συγγραφική προσπάθεια, δηλαδή!).













https://www.tempo.gr/ston-kosmo-mas/gossip-celebrities/19104-jenny-mccarthy#sigProGalleria6e4af3628a View the embedded image gallery online at: