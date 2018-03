Το Mad για 7η συνεχή χρονιά, πραγματοποιεί τη «Mad Δημοπρασία Αγάπης», την καθιερωμένη πλέον Χριστουγεννιάτικη Δημοπρασία τα έσοδα της οποίας διατίθενται κάθε χρόνο σε φιλανθρωπικό σκοπό. Για πρώτη χρονιά τo concept διαφοροποιείται καθώς οι καλλιτέχνες καλούνται να δωρίσουν τα προσωπικά τους, χειροποίητα λευκώματα “Mad Books” αντί για αγαπημένα προσωπικά αντικείμενα τους που δώριζαν τις προηγούμενες χρονιές. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε καλλιτέχνης που θα συμμετέχει στην Mad Δημοπρασία Αγάπης θα επιμεληθεί προσωπικά το Mad λεύκωμα του με χειρόγραφες απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα φιλοξενούνται στις σελίδες του, φωτογραφίες, σκίτσα και άλλα αναμνηστικά δικά του όπως πχ. εισιτήρια από συναυλίες του, μικρά προσωπικά του αντικείμενα, κα. Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τα έσοδα της «Mad Δημοπρασίας Αγάπης 2008» θα προσφερθεί στον σύλλογο «Αμυμώνη». Η «Αμυμώνη» είναι ένα φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1993 με κύριο στόχο τη ψυχολογική και κοινωνική στήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες (αυτισμό, νοητική στέρηση, νευρολογικές διαταραχές, κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα κλπ) και των οικογενειών τους. Ανάμεσα στους σκοπούς του Συλλόγου είναι η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων αυτών, η θεσμική κατοχύρωση των συνταγματικών τους δικαιωμάτων αλλά και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τα άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην δημοπρασία για να αποκτήσει τα προσωπικά λευκώματα Mad Books των αγαπημένων του καλλιτεχνών, ενισχύοντας παράλληλα τον φιλανθρωπικό σκοπό, μέσα από το site του Mad, www.mad.tv και το έγκυρο παγκόσμιο site δημοπρασιών www.ricardo.gr με on line bidding. Η ricardo.gr είναι η νέα πύλη ηλεκτρονικών αγορών πωλήσεων και δημοπρασιών που ξεκίνησε να λειτουργεί και στην χώρα μας και στηρίζει φέτος τη Mad Δημοπρασία Αγάπης 2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο site www.ricardo.gr και να δώσουν τις προσφορές τους για το αντικείμενο του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.



Ακολουθεί η λίστα με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη φετινή Δημοπρασία Αγάπης: Goin’ Through

Onirama

Stavento

Stereo Mike

Τamta

The Rasmus

Until June

Αρτέμης - Ευθύμης

Νίκος Βέρτης

Πέγκυ Ζήνα

Ελεονώρα Ζουγανέλη

Νατάσα Θεοδωρίδου

Βίκυ Καγιά

Έλλη Κοκκίνου

Γιάννης Κότσιρας

Κώστας Μαρτάκης

Νίκος Μίχας

Νίνο

Έλενα Παπαρίζου

Γιάννης Πλούταρχος

Σάκης Ρουβάς

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ προστίθενται και άλλοι καλλιτέχνες.