Εκδήλωση αλληλεγγύης με προβολή της μεσαίου μήκους ταινίας «Μέρες Βροχής»

Αφορμή για να στηθεί μια όμορφη εκδήλωση αλληλεγγύης θα αποτελέσει η προβολή της ταινίας μυθοπλασίας «Μέρες Βροχής» (Rainy Days) του Αλεσσάντρο Σπηλιωτόπουλου σε σενάριο Σίμου Οικονομίδη, που θα προβληθεί την Τρίτη 13 Νοεμβρίου στις 19:00 στον κινηματογράφο Studio new star art cinema στην Αθήνα. Πρόκειται για μια μεσαίου μήκους ταινία (33'), με θέμα τους νεοάστεγους, που γυρίστηκε χάρη στην αφιλοκερδή συμμετοχή πολλών καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Παναγιώτης Μπουγιούρης, Ζαχαρίας Ρόχας, Χριστίνα Γερογιάννη και Ανδρέας Μαριανός. Την ταινία θα προλογίσουν οι συντελεστές της και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις «Άνθρωποι Αγάπης» και «Άλλος Άνθρωπος- Κοινωνική κουζίνα». Θα ακολουθήσει στον εξωτερικό χώρο (πεζοδρόμιο) προσφορά φαγητού από τον «Άλλο άνθρωπο-Κοινωνική κουζίνα». Η είσοδος θα έχει προαιρετική συνεισφορά για τη στήριξη του έργου των δυο οργανώσεων. Το έργο των «Ανθρώπων Aγάπης» Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός «Άνθρωποι Αγάπης» είναι μια μεγάλη οικογένεια φίλων, με πίστη, ελπίδα και σκοπό στη ζωή, που προσφέρει στα παιδιά και στους συνανθρώπους μας, με ανιδιοτέλεια. Ως στόχο του έχει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, σε κάθε άνθρωπο που ελπίζει και έχει ανάγκη, σκορπώντας χαμόγελα και ελπίδα. Η προσφορά της αγάπης της φτάνει σε πλήθος χωρών, όπως Ελλάδα, Μολδαβία, Μπουρούντι, Ουγκάντα, Τανζανία, Ρουάντα, Κονγκό. Όλα τα προγράμματα είναι εθελοντικά. Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» «Ο άλλος άνθρωπος» είναι η πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος στην Αθήνα το 2011. Μέσω της «κοινωνικής κουζίνας» η ομάδα «Ο άλλος άνθρωπος» μαγειρεύει φαγητό σε δημόσιους χώρους εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες 3.000 Αθηναίων. Η δράση έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και έχει στηριχτεί από παρόμοιες ομάδες του εξωτερικού. Από το 2015 λειτουργεί χώρος 230 τ.μ. στο Μεταξουργείο ως αποθήκη για τρόφιμα και Κέντρο Ημέρας. Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα να αφυπνιστούν συνειδήσεις και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους ανθρώπους και ομάδες. Στόχος τους δεν είναι η «φιλανθρωπία», ούτε «ελεημοσύνη», με την σημερινή έννοια των λέξεων. Με απλά λόγια, μαγειρεύουν ζωντανά, τρώνε όλοι μαζί και ζουν όλοι μαζί, κάνοντας την καθημερινότητα όλων πιο όμορφη! Αφιλοκερδής παραγωγή Την εποχή της Κρίσης στην Αθήνα το 2013, σύμφωνα με πηγές οι νεοάστεγοι έφταναν τον αριθμό των 10-15.000 ατόμων περίπου. Συνηθισμένοι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς με υψηλή εκπαίδευση και ικανότητες, που λόγω της Οικονομικής Κρίσης έπεσαν σε δυσμένεια. Αυτοί οι συνάνθρωποι βίωσαν μια βίαιη απομάκρυνση από την καθημερινότητά τους, από το σπίτι τους, τις οικογένειές τους, τις παρέες τους. Πώς κατέληξαν άστεγοι; Τι μέλλον θα έχουν; Ποιοι θα καταφέρουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη ζωή τους; Στην αρχή όλα ξεκίνησαν από συζητήσεις και προβληματισμούς μεταξύ των φίλων και συνεργατών Alessandro Spiliotopulos (σκηνοθέτης) και Σίμο Οικονομίδη (σεναριογράφος-συγγραφέας) για την κατάσταση που έβλεπαν γύρω τους. Σύντομα στην παρέα προστέθηκε και ο John Stephens Rannels (σεναριογράφος). Μια σπουδαία ομάδα μαζεύτηκε σιγά-σιγά γύρω από τον πρώτο πυρήνα, και ολοένα και μεγάλωνε. Άτομα με ευαισθησίες στο θέμα αυτό, που ήθελαν να συμβάλλουν αφιλοκερδώς στην πραγματοποίηση της ταινίας «Μέρες Βροχής», καθένας μας με τον τρόπο του. Δεν ήταν απλά τα γυρίσματα μιας ταινίας, ήταν η ευκαιρία να εμβαθύνουν όλοι οι συντελεστές σε αυτό που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να επικοινωνήσουν στον κόσμο το θέμα μέσω της ταινίας, και κάποιων σχετικών δράσεων. Μέσα από πολλές δυσκολίες και προσπάθεια, και με τη συνεισφορά των εταιρειών παραγωγής Boo Productions και Imagina S.A., η ταινία είναι πλέον έτοιμη. Σκοπό της δεν είναι άλλος από το να συμβάλλει και αυτή στην ευαισθητοποίησή της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τον συνάνθρωπό μας. Περίληψη Στα πρόθυρα της απελπισίας και της παραίτησης ένας άστεγος πολιτικός μηχανικός συναντά μια νέα γυναίκα που τον πλησιάζει φιλικά, πρόθυμη να τον βοηθήσει. Όταν ο στενός φίλος και μέντορας του τραβάει τον δικό του δρόμο, εκείνος καταλαβαίνει ότι είναι ανάγκη να ξαναβρεί την πίστη στον εαυτό του και στους άλλους, αλλιώς κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη. Συντελεστές Ηθοποιοί: Παναγιώτης Μπουγιούρης, Ζαχαρίας Ρόχας, Χριστίνα Γερογιάννη, Ανδρέας Μαριανός, Φιλική συμμετοχή: Άλκης Ζούπας, Τέτυ Καλαφάτη, Αγγελική Ειρήνη Μήτση, Ντέμπορα Οντόνγκ, Αλεξάνδρα Τσιάγκα, Σενάριο: Σίμος Οικονομίδης, Script Editing: John Ranells Stephens, Σκηνοθεσία: Alessandro Spiliotopulos, Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πάνος Γκόλφης, Ηχοληψία: Σπύρος Αραβοσιτάς, Hair Design: Ζώης Τριανταφύλλου, Μακιγιάζ: Κατερίνα Σπυροπούλου, Art Direction: Κατερίνα Ζουράρη, Casting: Κώστας Κουντούρης, Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μαρία Κατσιπατάκη, Γιώργος Καστέλλης, Σκριπτ: Μαρία Λαΐνά, Μπούμαν: Άρης Πρόδρομος, Digital Image Technician: Aλέξης Τσουπράς, Οπερατέρ Steadycam: Θεοδόσης Τζαβάρας, Οπερατέρ second unit: Τάκης Λυκοτραφίτης, Ηλεκτρολόγος: Κυριάκος Ελευθεριάδης, Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Κατσιπατάκη, Βοηθοί παραγωγής: Απόστολος Μπονέλης, Λεωνίδας Λεοντιάδης, Ιωάννης Μπακαλάκος, Πέτρος Μούγιος, Catering: Dubravka Franz, Making off: Βαγγέλης Τζιφάκης, Still Photography: Ολυμπία Κρασαγάκη, Όλγα Μαρτζούκου, Μοντάζ: Μανόλης Ζεάκης, Σχεδιασμός ήχου & Μιξάζ: Πάνος Χρονόπουλος, Post Production: Imagina Pictures S.A., Color grader: Θοδωρής Σαρακατσιάνος, POST PRODUCTION COORDINATOR: ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΕΝΟΣ, Μουσική Σύνθεση - Παραγωγή: Έλενα Παυλέα, Ηχοληψία: Δημήτρης Ζόγκας, Μιξάζ: Αλέξανδρος Ραγκούσης, Φωνή τραγούδια: Λαμπρινή Γιώτη, Αλκμήνη Χατζηνάσιου, Βιολί: Μπρουνίλντα - Ευγενία Μάλο, Τσέλλο: Σίση Μπαρακάρη, Κιθάρα: Παναγιωτης Λιάπης, Φλάουτο: Αναστασία Καρβούνη, Συμπαραγωγός: Boo Productions - Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής, Συμπαραγωγός: Imagina Pictures S.A. -Αλέξανδρος Τάκης, Αθανάσιος Τάκης, Αssociate producers: Τάσος Γκόλνας, John Ranells Stephens, Παραγωγή: Tetrafillon Films – Αlessandro Spiliotopulos. INFO Ημέρα & Ώρα:

Τρίτη 13/11 στις 19:00 Χώρος:

Κινηματογράφος Studio new star art cinema, Σταυροπούλου 33, Αθήνα Ιστοσελίδα: http://newstarartcinema.gr/studio/ Είσοδος με προαιρετική συνεισφορά