Μια κριτική για την ταινία It

Το It, η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Stephen King, μου κέντρισε το ενδιαφέρον στο να θελήσω να το παρακολουθήσω. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από το χαρακτήρα ενός τρομακτικού κλόουν ο οποίος κυνηγάει και φοβίζει μία παρέα παιδιών. Έχοντας δει την κλασική τηλεοπτική σειρά It του 1990 με τον ανεπανάληπτο Tim Burry, θεωρώ πως και αυτή η ταινία ικανοποίησε σε αρκετά μεγάλο βαθμό την προσδοκία μου για ένα τρομακτικό θέαμα, αντάξιο του περιεχομένου του βιβλίου. Το It παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο βιβλίο του μεγάλου εκπροσώπου της λογοτεχνίας τρόμου, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά του ίδιου σε σειρά. Η τρομακτική μορφή του κακού Pennywise παίρνει στη δεύτερη ταινία σάρκα και οστά από τον ανερχόμενο ηθοποιό Bill Skarsgård, ο οποίος καταφέρνει να μπει στο «πετσί» του ρόλου και να ενσαρκώσει το ρόλο του ύπουλου κλόουν ο οποίος ευθύνεται για μία σειρά παράξενων εξαφανίσεων και θανάτων. Η ταινία κατάφερε και δημιούργησε ένα κλίμα τρόμου το οποίο πραγματικά έπεισε τον θεατή για τη σκοτεινότητα του θεάματος. Ακόμα και αν σε ορισμένες σκηνές υπάρχουν αυθαιρεσίες και γεγονότα τα οποία δε συγκλίνουν μεταξύ τους, το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό. Τα παιδιά σε πείθουν για το φόβο που αισθάνονται και για την αγωνιώδη τους προσπάθεια να νικήσουν το ύπουλο και υπερφυσικό πλάσμα το οποίο φαινομενικά μοιάζει ανίκητο. Αλλά όπως θέλει να μας δείξει η ταινία και το ίδιο το βιβλίο, η εμπιστοσύνη και η δύναμη της παρέας και της συνεργασίας, μπορούν να εξουδετερώσουν ακόμα και τον πιο σκληρό αντίπαλο. Αξίζει κάποιος να δει τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι πολύ καλή και αρκετά πειστική ως προς το αίσθημα του φόβου που θέλει να δημιουργήσει στο θεατή.