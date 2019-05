Orson Welles, η ιδιοφυΐα της μεγάλης οθόνης

Έπεισε όλο το έθνος της Αμερικής πως έχουν καταλάβει τη χώρα εξωγήινοι και παρέμεινε μία αστείρευτη ευφυία μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Orson Welles παραμένει μία ιδιοφυϊα της μεγάλης οθόνης, ένας καλλιτέχνης με αστείρευτη έμπνευση που κατάφερε να συνδυάσει τη ριζοσπαστική σκηνοθεσία και την πρωτότυπη πλοκή. Η αστείρευτη δημιουργικότητά του, το πάθος του για την τέχνη και η αστείρευτη σκηνοθετική του ικανότητα, έχουν μείνει στην Ιστορία καθιστώντας τον ίδιο ένα αρχετυπικό πρότυπο αληθινού καλλιτέχνη. Γεννημένος στις 6 Μαΐου του 1915 στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν, ο Orson Welles από πολύ μικρή ηλικία έδειξε τις εξαιρετικές του ικανότητες σε διάφορες δραστηριότητες, όπως πιάνο, η ποίηση, το σχέδιο. Βίωσε την ορφάνια από μικρή ηλικία, καθώς έχασε τη μητέρα του στα εννέα του χρόνια και τον πατέρα του στα δεκαπέντε. Τη φροντίδα του μετά την απώλεια των γονιών του, ανέλαβε ο προσωπικός του γιατρός. Το 1931 ξεκίνησε να φοιτά στο Todd Schoolστο Ιλινόις. Ο Πολίτης Κέιν Ο Welles έχει μείνει στην Ιστορία για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας Πολίτης Κέιν, μία από τις γνωστότερες ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, η οποία έχει χαρακτηριστεί ουκ ολίγες φορές ως η «καλύτερη ταινία όλων των εποχών». Ο Welles στην ταινία υποδύεται τον Τσαρλς Φόστερ Κέιν, έναν μεγιστάνα ο οποίος πεθαίνει και η τελευταία του λέξη πριν ξεψυχήσει, είναι Ροδανθός (Rosebud). Ο δημοσιογράφος Τζέρι Τόμπσον αναλαμβάνει να διαλευκάνει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη. Ο Πολίτης Κέιν θεωρείται αριστούργημα του παγκόσμιου σινεμά, ενώ απέσπασε αμφίσημες κριτικής. Η ταινία ξεχώρισε διότι απέκλινε από τα σκηνοθετικά στερεότυπα της εποχής και κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου σεναρίου. Παραμένει μία ταινία η οποία πάντοτε επαινείται και καταλαμβάνει σπουδαίες θέσεις σε κινηματογραφικές ψηφοφορίες. Παρότι οι ταινίες του Welles δε γνώρισαν εμπορική επιτυχία στην εποχή τους, πλέον θεωρούνται αριστουργήματα. Κάποιες εξ αυτών εκτός του Πολίτη Κέιν είναι τα: The magnificent Ambersons (1942), Touch of Evil (1958), F for Fake (1973) και Crimes at midnight (1965). Έλαβε επίσης παγκόσμια αναγνώριση με την ραδιοφωνική παρουσίαση του «Πόλεμος των Κόσμων» το 1938. Είχε κάνει τρεις γάμους και είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Ο Orson Welles πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1985, σε ηλικία 70 ετών από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το 1999, το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον κατέταξε στη 16η θέση με τους μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Παραμένει μία θρυλική κινηματογραφική φιγούρα, ένας μύθος της έβδομης τέχνης. Εσύ τι έχεις να πεις για όσα μόλις διάβασες; Η γνώμη σου είναι επιθυμητή και πολύτιμη για εμάς. Άφησε, λοιπόν, παρακάτω ένα σχόλιο και πες μας τις σκέψεις σου. Επίσης, μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή θέματά μας.