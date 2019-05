James Dean, ο αιώνιος έφηβος του σινεμά

Ο James Dean σκοτώθηκε σε δυστύχημα σε ηλικία μόλις 24 ετών, στο απόγειο της δόξας του, δημιουργώντας έναν μύθο γύρω από το όνομά του, ο οποίος παραμένει ακόμα και σήμερα το διαχρονικό πρότυπο αμφισβήτησης και εφηβικής τόλμης στο παγκόσμιο σινεμά. Συμβολίζει εκείνο τον αποξενωμένο έφηβο, ο οποίος στην κρίσιμη ηλικία που βιώνει, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του. Οι τρεις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, παρέμειναν μυθικές και δημιούργησαν την απορία «τι άλλο θα μπορούσε να είχε προσφέρει». Είναι ο μοναδικός ηθοποιός που έχει προταθεί μετά θάνατον για Όσκαρ και ο μοναδικός ηθοποιός που έλαβε δύο υποψηφιότητες μετά το θάνατό του. Παραμένει το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα εφηβικής επανάστασης στη μεγάλη οθόνη. Ο James Dean πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε τρεις μόνο ταινίες, οι οποίες παρέμειναν διαχρονικές και αδιάβλητες στο πέρασμα του χρόνου: «Ανατολικά της Εδέμ» (East of Eden, 1955), «Επαναστάτης Χωρίς Αιτία» (Rebel without a cause, 1955) και «Ο Γίγας» (The Giant, 1956 - έκδοση μετά θάνατον). Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1931 και από πολύ μικρός έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο της υποκριτικής, αφού στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση πρωταγωνίστησε σε μία διαφήμιση της Pepsi Cola. Σαν έφηβος ήταν ανήσυχος, έδειχνε μία ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα του και ήταν ένας δημοφιλής μαθητής. Η μητέρα του πέθανε από καρκίνο όταν εκείνος ήταν μόλις εννέα ετών, γεγονός που τον στιγμάτισε, ενώ ο πατέρας του επειδή αδυνατούσε να τον μεγαλώσει τον έστειλε στη θεία του στην Ινδιάνα. Ο Dean ξεκινήσει να πρωταγωνιστεί στα πρώτα του διαφημιστικά, ενώ οι σπουδές του στο Actors Studio τον έφερε σε επαφή με μεγάλα ονόματα του χώρου και του έδωσε το έναυσμα για την απαρχή μίας μεγάλης καριέρας. Η συμμετοχή του στα τηλεοπτικά επεισόδια των δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών, όπως «Kraft Television Theatre», «Robert Montgomery Presents», «The United States Steel Hour», «Danger» και «General Electric Theater», δημιούργησε φήμη γύρω από το όνομά του και έδωσε το έναυσμα στους σκηνοθέτες των ταινιών να τον προσέξουν. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος στο «Ανατολικά της Εδέμ» δεν άργησε να έρθει, καθιστώντας τον ίδιο σε σύμβολο και σε αντικείμενο πόθου ανάμεσα στον γυναικείο πληθυσμό. Ακολούθησαν οι δύο άλλες σπουδαίες του ταινίες, οι οποίες θεωρούνται δύο από τις καλύτερες όλων των εποχών. Η προσωπική ζωή του James Dean και η ιδιαίτερη προσωπικότητά του, πάντοτε κερδίζουν διαχρονικά την προσοχή των θαυμαστών του, καθώς αποκαλύπτουν το ευρύτερο φάσμα της προσωπικότητάς του. Η παθιασμένη σχέση του με τον Marlon Brando έμεινε διαχρονικά, έχοντας μείνει στην Ιστορία η δύσκολη χημεία τους η οποία έφτανε στα όρια του σαδομαζοχισμού. Ο σκηνοθέτης των μεγάλων του επιτυχιών, Elia Kazan, αναφέρεται στις κατακτήσεις του στο γυναικείο πληθυσμό και στο γεγονός πως απέπνεε μία ομορφιά και ένα μυστήριο. Ο James Dean, στην ακμή της δόξας του, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955. Η τραγική ειρωνεία είναι πως λίγες ημέρες πριν είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα διαφημιστικό σποτ, λέγοντας τα λόγια: «Πρόσεχε και μην τρέχεις. Η ζωή που θα σώσεις μπορεί να είναι η δική μου». Ο θάνατός του βοήθησε το όνομά του να αποκτήσει μυθικές διαστάσεις, ανάγοντάς τον ίδιο σε σύμβολο του παγκόσμιου σινεμά και σε ένα παγκόσμιο αρχετυπικό είδωλο. Παραμένει ένα από τα σύμβολα του 20ου αιώνα και η σπουδαιότερη απεικόνιση του ταραγμένου και επαναστάτη εφήβου στη μεγάλη οθόνη. Εσύ τι έχεις να πεις για όσα μόλις διάβασες; Η γνώμη σου είναι επιθυμητή και πολύτιμη για εμάς. Άφησε, λοιπόν, παρακάτω ένα σχόλιο και πες μας τις σκέψεις σου. Επίσης, μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή θέματά μας.