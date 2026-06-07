Doctor Doom: Το μεγάλο στοίχημα της Marvel μετά τον Iron Man

Η επιστροφή του Robert Downey Jr. στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel δεν είναι μια απλή επιστροφή νοσταλγίας. Ο ηθοποιός επιστρέφει στο «Avengers: Doomsday», που αναμένεται στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026, όχι όμως ως Tony Stark / Iron Man, αλλά ως Victor Von Doom / Doctor Doom. Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος, επειδή ο Downey Jr. υπήρξε το πρόσωπο πάνω στο οποίο χτίστηκε μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Marvel από το πρώτο «Iron Man» και μετά.

Το νέο ερώτημα είναι αν το κοινό θα αποδεχθεί τον ίδιο ηθοποιό σε έναν ριζικά διαφορετικό ρόλο, χωρίς να βλέπει συνεχώς πίσω από τη μάσκα του Doctor Doom τη σκιά του Tony Stark. Η διαχείριση του χαρακτήρα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, ειδικά μετά την κόπωση του κοινού απέναντι στις υπερηρωικές παραγωγές και την αλλαγή πορείας που ακολούθησε την απομάκρυνση του Jonathan Majors από τον ρόλο του Kang.

Ο Doctor Doom δεν είναι ένας τυχαίος κακός των κόμικς, αλλά μία από τις πιο εμβληματικές σκοτεινές φιγούρες του σύμπαντος της Marvel, με ταυτότητα που συνδυάζει επιστήμη, εξουσία, μαγεία και πολιτική φιλοδοξία. Γι’ αυτό και το βασικό άγχος των fans είναι αν η Marvel θα παρουσιάσει έναν αυτόνομο, σκοτεινό και επιβλητικό Victor Von Doom ή αν θα καταλήξει σε μια πιο ασφαλή εκδοχή, υπερβολικά δεμένη με τον Iron Man.

Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν βρίσκεται μόνο στο ότι επιστρέφει ένας διάσημος ηθοποιός σε ένα μεγάλο franchise, αλλά και στο αν η Marvel μπορεί να μετατρέψει αυτή την επιστροφή σε κάτι πραγματικά νέο που θα «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του κοινού. Αν ο Doctor Doom αποκτήσει τη δική του δύναμη, το «Avengers: Doomsday» μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρο για τη εταιρεία. Αν όμως παρουσιαστεί σαν παραλλαγή του Tony Stark, τότε το στοίχημα μπορεί να καταλήξει σε… ξαναζεσταμένο φαγητό.

Πάντως, στη νέα ταινία συνυπάρχουν οι Avengers με τους X-Men και τους Fantastic Four. Αυτή η μεγάλη συνάντηση τόσο γνώριμων ηρώων δεν είναι μικρό πράγμα για το «Doomsday», και σίγουρα οι προσδοκίες θα είναι μεγάλες. Βέβαια, την ίδια μέρα του Δεκέμβρη θα κυκλοφορήσει επίσης το «Dune: Part Three», και αυτή θα είναι σίγουρα μια αναμέτρηση γιγάντων για την κινηματογραφική βιομηχανία. Η απάντηση για το ποιος θα είναι ο νικητής, θα δοθεί, όπως πάντα, στις αίθουσες.