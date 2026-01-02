Nora Orlandi, μια εξέχουσα παρουσία στη μουσική του ιταλικού κινηματογράφου

Η Nora Orlandi συνθέτει στο πιάνο την ίσως καλύτερη μουσική που γράφτηκε ποτέ για Ιταλική τζάλο ταινία.

Στο The Strange Vice of Mrs. Wardh έχουμε μία ταινία με μουσική που ντύνει όλα τα συναισθήματα της πρωταγωνίστριας Edwige Fenech. Τις κραυγές της όταν έρχεται αντιμέτωπη με έναν παρανοϊκό που την καταδιώκει και τον τυχοδιώκτη George Hilton που κάνει την καρδιά της να χτυπά δυνατότερα ενώ είναι παντρεμένη.

Η Orlandi είναι η πρώτη γυναίκα συνθέτρια σε έναν καθαρά ανδροκρατούμενο κόσμο, με την ίδια να ηγείται τελικά μίας ολόκληρης γενιάς συνθετών.

Η συνθέτρια συνεργάστηκε με πολλά μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Mina, ο Lucio Dalla, ο Adriano Celentano.

Συνέθεσε μουσική για πολλές Ευρωπαϊκές ταινίες, όπως και γουέστερν. Η αθάνατη μουσικά στιγμή της όμως παραμένει η συνεργασία με τον μαιτρ των τζάλο ταινιών, Sergio Martino.

Ένα από τα πιο πλήρη soundtrak ταινιών που έχω ακούσει στη ζωή μου, περιπλέκοντας όλων των ειδών τα συναισθήματα, από τη βαθιά μελαγχολία μέχρι την έξαρση των συναισθημάτων σε ένα βραδινό κλαμπάκι.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο που ξέρει από μουσική έντυσε σκηνές από το Kill Bill 2 με αυτή την κορυφαία μουσική σκηνή της συνθέτριας.

Στην Ιταλική οροσειρά των μεγάλων συνθετών, συναντάς τον Ennio Morricone, τον Bruno Nicolai, τον Berto Pisano, τον Stelvio Cipriani, ενώ με περηφάνεια μπορεί να καυχηθεί ότι έχει και μία εξέχουσα γυναίκα δημιουργό.

Μαρία Σκαμπαρδώνη



Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής. Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής.