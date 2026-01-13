Οριάνα, το σινεμά της Βενεζουέλας στην ακμή του

Ο κινηματογράφος, αυτή η σπουδαία εφεύρεση των αδελφών Λυμιέρ, σταδιακά κατέκτησε τον κόσμο και τον πλημμύρισε με εικόνες, ήχο και γρήγορα πλάνα.

Όλες οι χώρες του κόσμου σταδιακά απέκτησαν μία δική τους κινηματογραφική κληρονομιά, με τη Βενεζουέλα να φτάνει στην κινηματογραφική της ακμή τη δεκαετία του '50.

Μία από τις πιο κλασικές ταινίες του σινεμά της Βενεζουέλας είναι η Oriana, ταινία του 1985 που κέρδισε μεγαλύτερη προβολή μετά τη νίκη της στο Φεστιβάλ Καννών ως η καλύτερη πρώτη κινηματογραφική ταινία.

Αργά πλάνα που ενδεχομένως κούρασαν αρκετούς θεατές, η ταινία της Fina Tores, είναι μία προσπάθεια μελέτης της θέσης των γυναικών στη Βενεζουέλα εκείνης της δεκαετίας, τοποθετώντας τους πρώτους σπόρους της γέννησης του φεμινισμού στη μακρινή χώρα της Νότιας Αμερικής και στην κινηματογραφική της τέχνη.

Η Μαρία επιστρέφει στη Βενεζουέλα από τη Γαλλία, μαθαίνοντας ότι η θεία της Οριάνα έχει πεθάνει. Επιστρέφοντας στην χασιέντα της, ξεκινάει μία αναδρομή της ζωής της και ανακαλύπτει όλα τα μυστικά της θείας της. Ιστορίες ξεχασμένες, άλλες που θάφτηκαν στο υποσυνείδητο, άλλες που τώρα ζωντανεύουν μπροστά της.

Ανακαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της θείας της, γεγονότα από την παιδική της ηλικία μέχρι την πρώιμη νεότητα, η σκηνοθέτιδα επιχειρεί μία προσπάθεια ανάλυσης των επιρροών που έχουν οι ανδρικές μορφές στη ζωή μίας γυναίκας και πώς μία γυναικεία ζωή τοποθετείται μέσα στην κοινωνία της Βενεζουέλας εκείνης της εποχής.

Η ταινία ανήκει στις κλασικές κινηματογραφικές παραγωγές της Βενεζουέλας και παρά τις αδυναμίες της, αποτελεί φιλμ που πρέπει να δει κάποιος που θέλει να γνωρίσει την κουλτούρα του σινεμά της.

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία ιστορία αγάπης με υπερφυσικά στοιχεία, η οποία αν και με κινηματογραφικούς όρους δεν μπορεί να θεωρηθεί αριστούργημα, σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλή έως όμορφη.

Μαρία Σκαμπαρδώνη



