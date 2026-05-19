Stalking Laura, ένα θρίλερ βασισμένο σε αληθινή ιστορία

Ενδόμυχα υπάρχει περίπτωση η κοινωνία μας ενώ λατρεύει τη γυναικεία νεότητα και ομορφιά, παράλληλα να τη βλέπει και ως σκάνδαλο;

Βλέπουμε ότι παρά τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση απέναντι στη βία κατά των γυναικών, οι ίδιες πάντοτε θα σχολιαστούν σκληρά για τον ενδυματολογικό τους κώδικα, την καθυστέρηση ζήτησης βοήθειας, διότι το μικροσκόπιο της κοινωνίας μας ακόμα είναι σκληρό, επικριτικό και με έλλειψη επαρκούς συναισθηματικής νοημοσύνης.

Υπάρχει πάντοτε η αίσθηση ότι η αντίδραση συνέβη "αργά"...

Στο θρίλερ του 1993, Stalking Laura, έχουμε στο επίκεντρο τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Η Brooke Shields από πανέμορφη έφηβη και "παιδί θαύμα" από το Blue Lagoon, γίνεται νεαρή που αντιμετωπίζει έναν άνδρα που απειλεί τη σωματική της ακεραιότητα και την επαγγελματική της ανέλιξη.

Πριν το stalking εδραιωθεί ως όρος, οι γυναίκες που προσπαθούσαν να αναρριχηθούν σε εταιρείες βρισκόντουσαν αντιμέτωπες με αντανακλαστικά προστασίας χελώνας, ενώ βίωναν την επαγγελματική και κοινωνική υποψία ότι σε έναν βαθμό ευθύνονται και οι ίδιες.

Η ταινία είναι γυρισμένη πολλές δεκαετίες πριν, τότε που οι προκαταλήψεις και η ενοχοποίηση των θυμάτων εκφράζονταν πιο σκληρά, χωρίς την ευαισθητοποίηση που πλέον επιφέρει η όποια κατηγορία εναντίον κακοποιημένων προσώπων.

Βασισμένη στο πραγματικό γεγονός της μαζικής δολοφονίας επτά ατόμων και του τραυματισμού άλλων τεσσάρων, η περίπτωση του 39χρονου Ρίτσαρντ Φάρλεϊ συμπυκνώνει ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά και μία προσωπικότητα ανώριμη που δεν έχει καλλιεργηθεί με ουσιαστικές αξίες.

Η σεξουαλική παρενόχληση στη Λόρα Μπλακ θα συνεχίσει για τέσσερα χρόνια, μέχρι η οργή του ίδιου να ξεσπάσει καταστροφικά στα κεντρικά γραφεία της ESL Incorporated στο Σανιβέιλ της Καλιφόρνια όταν ο ίδιος θα εισβάλλει οπλισμένος με περισσότερες από 2000 σφαίρες και θα ξεκινήσει να πυροβολεί αδιάκοπα.

Η ταινία αποτυπώνει πιστά τα γεγονότα, ακόμα και αν δεν εμβαθύνει διεξοδικά στις ψυχοσυνθέσεις των πρωταγωνιστών, φωτίζοντας την σεξουαλική παρενόχληση σε μία εποχή που οι γυναίκες ήταν ακόμα περισσότερο ανυπεράσπιστες χωρίς ένα οργανωμένο πλαίσιο προστασίας.

Φυσικά, ακραία περιστατικά ευαισθητοποιούν το νόμο, εξελίσσουν το Σύνταγμα και καθιστούν συμπεριφορές κολάσιμες με μεγαλύτερη ποινική δίωξη. Κάποτε ακόμα και το ντύσιμο χρησιμοποιούταν ως αιτιολογία, πλέον έχει υποχωρήσει η προσπάθεια ενοχοποίησης του θύματος, αν και δεν έχει εξασθενήσει ολοκληρωτικά.

Έχοντας ως επίσημο τίτλο το I can make you love me, θα έλεγα ότι η μεγάλη αξία της ταινίας είναι η ομορφιά και η παρουσία της Brooke.

Μαρία Σκαμπαρδώνη



Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής. Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής.