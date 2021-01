Διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της δράσης «Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον» του Μίλτου Μανέτα

Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής προς το κοινό για τη διαδικτυακή συζήτηση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στις 18:00, στο πλαίσιο της δράσης «Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον» του εικαστικού Μίλτου Μανέτα, απευθύνει το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.

Το νέο είδος ειδησεογραφίας που προέκυψε μετά τη λειτουργία του Wikileaks -του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΜΕ, ο οποίος δημοσιεύει έγγραφα από ανώνυμες πηγές και διαρροές, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας- η ελευθερία, η ανωνυμία και η διαρροή στο διαδίκτυο, η παραβίαση του απορρήτου, η διασύνδεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων, η διακίνηση των έργων τέχνης στο διαδίκτυο σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και τη διεθνή αγορά έργων τέχνης, είναι οι άξονες της διαδικτυακής συνάντησης.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η δράση «Κατάσταση Ασάνζ-Επείγον», που διογανώνει το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας το κοινό επιλέγει και εκτυπώνει έργα του Μίλτου Μανέτα με θέμα τον Τζουλιάν Ασάνζ και στη συνέχεια τα παρουσιάζει από τον ιδιωτικό του χώρο στους διαδικτυακούς επισκέπτες, λειτουργώντας ως αφορμή για ενδιαφέρουσες συζητήσεις, παρόντος και του ίδιου του εικαστικού (δηλώσεις ενδιαφέροντος στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Ομιλητές στη διαδικτυακή συζήτηση είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

Γιάνης Βαρουφάκης, Βουλευτής, Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Συνιδρυτής του DiEM25, Καθηγητής Οικονομικών, Συγγραφέας

Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Αυγουστίνος Ζενάκος, δημοσιογράφος

Γιώργος Καραβοκύρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Δωροθέα Κοντελετζίδου, Δρ. Ιστορικός-Θεωρητικός τέχνης

Γιάννης Κοτσιφός, Πρόεδρος του European Center for Press and Media Freedom

Μίλτος Μανέτας, εικαστικός καλλιτέχνης

Λίλιαν Μήτρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τον συντονισμό της συζήτησης έχει ο Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ και Προέδρος Δ.Σ. του ΜΟΜus.

Σύνδεση στο zoom: https://us02web.zoom.us/j/88590843072?pwd=blFPdUJnU1NJS09Na2tmczJBWGxpdz09

Meeting ID: 885 9084 3072

Passcode: 023383

Λίγα λόγια για τον Τζούλιαν Ασάνζ

O Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange) είναι Αυστραλός εκδότης και ακτιβιστής του διαδικτύου, αναφερόμενος συχνά ως ιδρυτής των WikiLeaks (2006), ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, υποκλοπή δεδομένων, παραβίαση υπολογιστών και δημοσίευση στρατιωτικών εγγράφωντων ΗΠΑ από το WikiLeaks, κατηγορίες που έχουν επιφέρει την φυλάκισή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μια δικαστική διαμάχη με άπειρες προεκτάσεις, με πιο πρόσφατη εξέλιξη την απόφαση μη έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Ο Μίλτος Μανέτας, εικαστικός που ασχολείται με τα ψηφιακά δίκτυα και αντιλαμβάνεται το Ίντερνετ όχι ως μέσο, αλλά ως χώρο, έχοντας μάλιστα ορίσει τις ιστοσελίδες ως τα πιο ριζοσπαστικά και σημαντικά αντικείμενα τέχνης που δημιουργούνται σήμερα ("Websites Are The Art Of Our Times", 1999), συνεχίζει τη διαδικτυακή δράση του παράγοντας έργα όσες και οι μέρες φυλάκισης του Ασάνζ.

Συντελεστές

Διεύθυνση διαδικτυακής δράσης και συζήτησης: Θούλη Μισιρλόγλου, Αν. Διευθύντρια MOMus–Πειραματικού Κέντρου Τεχνών)

Επιμέλεια διαδικτυακής δράσης: Δρ. Δωροθέα Κοντελετζίδου, Ιστορικός-Θεωρητικός τέχνης

Συντονισμός: Δόμνα Γούναρη & Ειρήνη Παπακωνσταντίνου, επιμελήτριες MOMus–Πειραματικού Κέντρου Τεχνών

Βήματα συμμετοχής στη δράση

1. Δήλωση ενδιαφέροντος στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Λήψη του ηλεκτρονικού συνδέσμου με τα έργα του Μίλτου Μανέτα.

3. Επιλογή, εκτύπωση έργου σε όποια διάσταση και υλικό επιθυμεί ο/η καθένας/μία και ανάρτηση σε όποιο σημείο του ιδιωτικού χώρου του/της.

4. Ενημερώση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τη μέρα και την ώρα της διαδικτυακής επίσκεψης του κοινού μέσω zoom (ενδεικτικές μέρες & ώρες προς επιλογή: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 18:00-20:00).

5. Αποστολή φωτογραφικού τεκμηρίου, βάσει οδηγιών.