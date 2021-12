«Βυρωνικοί Ήρωες»: Έκθεση από τη Λυδία Βενιέρη στο MOMus

Λυδία Βενιέρη, Η Νύφη της Άβυδος, 2017, 60x90 εκ.

Μια πολύ σημαντική εκθεσιακή πρόταση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Thessaloniki Photobiennale 2021, με τον Λόρδο Βύρωνα και τους ήρωές του να πρωταγωνιστούν σε έργα που εμπνεύστηκε η Λυδία Βενιέρη.

Η φιλολογία, έως και η μυθολογία γύρω από τα πρόσωπο του Λόρδου Βύρωνα, καταλήγει σε φαντασιακές εικαστικές αποτυπώσεις, με ήρωες και ηρωίδες μιας κοινωνίας, στο πλαίσιο των δικών τους μνημείων και επιτευγμάτων.

Η εικαστικός δεν χρησιμοποιεί καμβά ή ψηφίδες ή πέτρα. Τα μέσα έκφρασής της είναι σύγχρονα και εξαιρετικά δημιουργικά και το έργο της εμπεριέχει μια πρόσθετη διάσταση.

Πρόκειται για tableaux vivants, τα οποία η κ. Βενιέρη έχει δημιουργήσει σαν ετεροχρονισμένα μυθοποιητικά φωτογραφικά στιγμιότυπα, που έχουν επεξεργαστεί ψηφιακά, συγκροτώντας μια αισθησιακή ψευδοζωγραφική κατασκευή.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια ζωηρή, έντονη ενίσχυση της δυναμικής εικονογραφίας του Βύρωνα μέσα από τον ιδιαίτερο φακό της δημιουργού.

Η είσοδος στην έκθεση το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου είναι δωρεάν για το κοινό.

Λυδία Βενιέρη, «Μάνφρεντ , αύριο θα πεθάνεις». Αστάρτη, 2017, 60x90 εκ.

Λίγα λόγια για την εικαστικό

Η Λυδία Βενιέρη έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι και το 2000 κέρδισε το μετάλλιο της γλυπτικής (Academie Francaise de Paris). Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων, Centre George Pompidou in Paris, Circulo de Bellas Artes Madrid, Cultural Centre of Stockholm, Gallery Asback Copenhagen, Manifesta Rotterdam, Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, the Centre for Contemporary Artin Dordrecht, Netherlands και στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.

INFO

Thessaloniki PhotoΒiennale 2021

Έκθεση «Λυδία Βενιέρη, Βυρωνικοί Ήρωες»

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατίας 154, εντός ΔΕΘ-HELEXPO, Θεσσαλονίκη)

18 Δεκεμβρίου 2021 – 20 Φεβρουαρίου 2022

Η είσοδος στους χώρους προϋποθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 (έως 3 μήνες από τη διάγνωση), είτε Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19. Οι επισκέπτες καλούνται να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους χώρους.