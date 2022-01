Athens Urban Art Today: Ομαδική έκθεση για την τέχνη του δρόμου στη γκαλερί “Delirium”

Μια ομαδική έκθεση αφιερωμένη στη street art, με έργα περισσότερων από είκοσι καλλιτεχνών, παρουσιάζει η γκαλερί “Delirium”, που αποτελεί ένα ολοκαίνουριο σημείο συνάντησης στην Αθήνα για τους φίλους της τέχνης του δρόμου.

Οι πόρτες έχουν ήδη ανοίξει για το κοινό και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Την επιμέλεια της έκθεσης, που τιτλοφορείται “Athens Urban Art Today”έχει ο Demitri Krah (ή αλλιώς The Krah), δημιουργός της “Delirium”, ο οποίος είναι ένας urban artist που όλα αυτά τα χρόνια έχει αφήσει το στίγμα του στην πόλη, ενώ είναι επίσης πασίγνωστος για την τέχνη και τη δουλειά του εκτός συνόρων, αφού έχει πάρει μέρος σε ένα σωρό εκθέσεις ως δημιουργός και παράλληλα έχει επιμεληθεί ουκ ολίγα καλλιτεχνικά events.

«Η αστική τέχνη είναι μια μίξη από διάφορα εικαστικά στυλ, ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά του κινήματος είναι ότι προέρχεται από τις αστικές υποκουλτούρες και πολλοί (αλλά όχι όλοι) έχουν κάποια σχέση με το graffiti η άλλες underground τέχνες όπως τα comics, tattoo, punk, sign writing, illustration, typography, surrealism και dark arts. Αυτό το κίνημα τέχνης άνθισε στα τέλη των 90s και συνεχίζει δυναμικά παγκόσμια με top artists όπως τον Banksy της Μεγάλης Βρετανίας και πολλούς άλλους που έχουν γίνει superstars της τέχνης της εποχής μας», λέει ο Demitri και συνεχίζει:

«Το DIY (do it yourself) σκεπτικό ήταν πάντα μέρος του κινήματος δανεισμένο από το punk κίνημα. Εάν δεν εκδίδουν την τέχνη μας θα εκδώσουμε τα δικά μας βιβλία και περιοδικά (φανζίνς), εάν δεν δείχνουν οι γκαλερί την τέχνη μας θα φτιάξουμε τη δική μας γκαλερί Ένας τρόπος επιβίωσης σε έναν κόσμο που έχει χαθεί η δεξιοτεχνία και η φαντασία και επικρατεί μόνο ελιτισμός και ξέπλυμα χρημάτων».

Παρά την πολυετή ενασχόλησή του με την urban art και το graffiti, ο Demitri έχει κι εκείνος την ατυχία, όπως τόσοι και τόσοι, να βιώνει τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους. «Να φανταστείς ότι μετά από 20 χρόνια στο εξωτερικό, γυρνάω Ελλάδα και δίνω 8 πίνακές μου, πολλά βιβλία που έχουν εκδοθεί με την δουλειά μου και το πτυχίο μου από αγγλικό πανεπιστήμιο να περάσει επιτροπή από το εικαστικό επιμελητήριο, και με “κόψανε” γιατί εδώ δεν… πιστεύουν ότι αυτό που κάνουμε είναι τέχνη. Γι’ αυτό το λόγο φτιάξαμε τη Delirium Athens, ώστε να γίνει το σπίτι της urban art στην Αθήνα», καταλήγει.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που εκθέτουν τα έργα τους στη “Delirium” βρίσκονται τα μεγαλύτερα ονόματα της street art. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση συμμετέχουν οι: Taxis, Pupet, The Krah, Barba dee, Taxiarhis, Ozone OFK, Raiden, Eliot UDK, Reb, Billy Gee, Simek, Atek, Bilos, Lune82, Fors, Betty, Jola818, Trashtalker, Anna Roditi, Quick brown fox και Sophia Paraskevopoulou.

Περισσότερες φωτογραφίες των έργων της έκθεσης, μπορείτε να βρείτε στην προσωπική ιστοσελίδα του Krah https://thekrah.wixsite.com/thekrahartist και στον λογαριασμό του στο Instagram @thekrah.

INFO

Delirium - Athens Urban Art Today

Διεύθυνση: Ευστράτιου Πισσά 49, Νέος Κόσμος (στάση μετρό Ν. Κόσμος)



Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 11:00-14:00





















Χάρης Περτέσης



