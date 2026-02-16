Η Απαγωγή της Ευρώπης: Το δραματικό μπαρόκ αριστούργημα του Πέτερ Πάουελ Ρούμπενς

Ακόμα και αν ο άνθρωπος θεωρείται έλλογο ον, η επιρρέπειά του στο γενετήσιο ένστικτο είναι αρκετά δυνατή και ουκ ολίγες φορές αποσυντονίζει τη λογική.

Και αν εμείς είμαστε κοινοί θνητοί, τι θα μπορούσε να πει ο θεός Δίας που ούτε ο ίδιος μπορεί να αντισταθεί, πλέκοντας τις ωραιότερες και πιο σκανδαλώδεις ιστορίες πάθους και έρωτα στην ελληνική μυθολογία;

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήθελαν οι θεοί τους να βιώνουν τις ίδιες αδυναμίες με αυτούς, για αυτό και σε κάθε φυσικό φαινόμενο ή χαρακτηριστικό δημιουργούσαν από μία θεότητα ή θεό.

Η αρπαγή της Ευρώπης είναι μία από τις διασημότερες ιστορίες της Μυθολογίας, στην οποία διακρίνουμε όχι μόνο την ερωτική διάθεση του Δία, αλλά και του πώς ο ίδιος εξαιτίας της θεϊκής του παντοδυναμίας, καταφεύγει σε κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο για να κατακτήσει την εκάστοτε γυναίκα που ερωτεύεται.

Όταν ο Δίας ερωτεύτηκε την Ευρώπη, μεταμορφώθηκε σε ταύρο για να την προσεγγίσει. Εκείνη γοητευμένη από το γεροδεμένο σώμα του αλληλεπιδρά μαζί του για να απαχθεί από εκείνον, μόλις η ίδια ανέβηκε επάνω του για να τον ιππεύσει.

Η Ευρώπη έντρομη, φοβούμενη μήπως η προσπάθεια διαφυγής έχει ως κατάληξη το θάνατό της, συμβιβάζεται με τη σκληρή της μοίρα.

Ο Δίας μεταφέρει την Ευρώπη στην Κρήτη, στο Δικταίο Άντρο και συνευρίσκεται μαζί της. Καρπός αυτών των ενώσεων είναι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπυδόνας.

Η σκανδαλώδης ελληνική μυθολογία επηρεάζει την παγκόσμια τέχνη. Η αρπαγή της Ευρώπης γίνεται αγαπημένο θέμα πολλών πινάκων, ενώ η ιστορία αποτυπώθηκε μέχρι και στην ελληνική έκδοση των δύο ευρώ.

Ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, ένας από τους μεγάλους Φλαμαναδούς ζωγράφους, αναπαριστά το μύθο σε έναν πίνακα του 1630.

Η μπαρόκ τέχνη σε ένα εξαίσιο δείγμα, ο ρεαλισμός στον τρόμο της Ευρώπης είναι εμφανής, ενώ οι Τρίτωνες και οι Νηρηίδες παρακολουθούν την αρπαγή και προσθέτουν μία ηδονοβλεπτική ματιά σε μία ενέργεια που στην εποχή μας είναι ποινικό αδίκημα και σεξουαλικό ατόπημα.

Ωστόσο, ο Δίας ως θεός του Ολύμπου και αρχηγός του Δωδεκάθεου, δεν υπόκειται στη νομοθεσία και δεν περιορίζεται από ηθικούς περιορισμούς. Μπορεί να βιώνει ανθρώπινες αδυναμίες και να μην μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό μίας ωραίας γυναίκας, αλλά δεν έχει το φόβο του νόμου ως αρχηγός των Θεών.

Η Ευρώπη όπως την ζωγράφισε ο Ρούμπενς, φαίνεται να προσπαθεί να διαφύγει. Δεν είναι τοποθετημένη στον ταύρο σε εκείνη τη στάση που θα μπορούσε να τον ιππεύσει. Αυτό μας κάνει να διακρίνουμε ότι η ίδια προσπάθησε να αποδράσει, να σωθεί, ακόμα και αν η προσπάθειά της ήταν άκαρπη.

Αυτό προσφέρει μία αίσθηση κινητικότητας στον πίνακα και δείχνει τον τρόμο που ζει η ίδια ως μία γυναίκα θύμα απαγωγής.

Από τους ωραιότερους πίνακες του Ρούμπενς στην καλλιτεχνική αποτύπωση μίας εκ των διασημότερων ιστοριών της Μυθολογίας.

Μαρία Σκαμπαρδώνη



Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής. Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής.