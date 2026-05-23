Πωλ Κλέε: Η γάτα και το πουλί στον κόσμο της μοντέρνας τέχνης του

Στον καλλιτεχνικό κόσμο του Πωλ Κλέε, τα σχήματα καταλαμβάνουν περίοπτη θέση.

Κύκλοι, τετράγωνα και ορθογώνια συνθέτουν μία πρωτοποριακή κατανόηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία τον τοποθετεί στους μείζονες της αφηρημένης τέχνης, αν και ο ίδιος ποτέ δεν ήθελε να ανήκει κάπου αυστηρά.

Η στάση του Κλέε στην τέχνη εγκαινιάζει έναν καινούργιο τρόπο σκέψης, ο οποίος δεν υπακούει πιστά στη λογική, δεν ευθυγραμμίζεται με την αυστηρά ρεαλιστική κατανόηση των γεγονότων.

Ο πίνακας «Η Γάτα και το Πουλί» (Cat and the Bird) είναι προσωπικά ο πιο αγαπημένος μου από τα έργα του και χαρακτηριστικός της καλλιτεχνικής του φιλοσοφίας.

Δημιουργημένος το 1928, μας προκαλεί σε ένα παιχνίδισμα ανάμεσα στη λογική και τη φαντασία.

Το πρόσωπο της γάτας είναι αποτυπωμένο να είναι ογκώδες και εκφραστικό, ενώ όλα δείχνουν ότι το πουλί εντοπίζεται στο μέτωπο του ίδιου. Ή μήπως όχι;

Παίζοντας με τις αισθήσεις, ο Κλέε φαίνεται πως γνωρίζει καλά τις συνήθειες της γάτας να χουζουρεύει στα πιο απίστευτα μέρη ή να εκφράζει τα συναισθήματά της με τις γκριμάτσες του προσώπου της.

Όλα δείχνουν πως η γάτα κάτι φοβάται ή κάτι της έχει τραβήξει την περιέργεια. Το πουλί είναι αποτυπωμένο να φαίνεται μέσα στο κεφάλι, με άλλους παρατηρητές να το τοποθετούν στο μέρος του μετώπου.

Ο καλλιτέχνης θέλει το μυαλό να χορτάσει από θεωρίες και διαφορετικές τοποθετήσεις, επιλέγοντας απλά χρώματα και το πρόσωπο να είναι εκείνο που καταλαμβάνει όλο τον πίνακα.

Έτσι, εκείνος που παρακολουθεί τη γάτα, εμβαθύνει αποκλειστικά στο βλέμμα της.

Κρυμμένες αισθήσεις γίνονται ορατές και οι θεατές αγαπάνε τις ερωτήσεις τύπου πού βρίσκεται το πουλί ή με ποιον τρόπο ο καλλιτέχνης το αποτυπώνει.

Ο Κλέε ήθελε ο πίνακας να έχει ένα θέμα, αλλά παρόλα αυτά, ήθελε το κέντρο να πέσει στη γάτα. Αυτή είναι ο κεντρικός άξονας του πίνακα.

Η ιστορία της γάτας και του πουλιού τοποθετημένη με έναν πιο αφηρημένο τρόπο, με σχήματα και έντονη εκφραστικότητα, ανοίγοντας ένα κεφάλαιο στη μοντέρνα τέχνη και με τον Κλέε να γίνεται ο καλλιτέχνης της ελευθερίας και της απρόσκοπτης φαντασίας.

Στην προσωπική μου κρίση, η γάτα είναι αποτυπωμένη με μία καλλιτεχνική έκφραση που μου θυμίζει Ανατολίτικη επιρροή. Το πράσινο και το κόκκινο πρωταγωνιστούν στο πρόσωπό της, με το βλέμμα της να προδίδει προσοχή. Ενδεχομένως, να περιμένει να γραπώσει το πουλί ή να ανταλλάξει το κοίταγμα όσων την παρατηρούν στο Μουσείο Μοντέρνας τέχνης στη Νέα Υόρκη όπου πλέον εκτίθεται.

Μαρία Σκαμπαρδώνη



Είμαι Δημοσιογράφος. Εκτός από το tempo.gr, αρθρογραφώ σε πολλά περιοδικά και blogs, όπως είναι ο Κλόουν, το e-Psychology και ο Λόγιος Ερμής.