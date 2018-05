Ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Χρόνος: Ροή - Στιγμή - Αποτύπωμα

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ανακοινώνει το δεύτερο διεθνές συνέδριο του ερευνητικού προγράμματος «Science and Orthodoxy around the World» (SOW) που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2018 με θέμα «Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η επανεκτίμηση της επιστημονικής γνώσης» («Orthodox Christianity and…