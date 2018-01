Mama, just killed a man.. «ένας στίχος, μια ολόκληρη εξομολόγηση…»

Η μουσική δεν είναι μόνο ένα δώρο για τον άνθρωπο, αλλά ένας τρόπος κάποιος να ξεδιπλώνει τις πιο άγνωστες και αληθινές ταυτόχρονα πτυχές του εαυτού του. Το ίδιο πρέπει να έπραξε και ο front man των Queen, Freddie Mercury, στο ανεπανάληπτο Bohemian Rhapsody, ένα τραγούδι έμβλημα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένα τραγούδι που για πολλούς φαντάζει δυσνόητο έως ακαταλαβίστικο. Το Bohemian Rhapsody περιέχεται στον δίσκο των Queen “A night at the opera”, τον δίσκο που έμελε να εκτινάξει τη δημοφιλία τους στα ύψη. Το συγκεκριμένο κομμάτι οφείλεται, στο μεγαλύτερο βαθμό, για την επιτυχία του συγκεκριμένου δίσκου αφού είναι και το πιο γνωστό του. Πολλές ερμηνείες έχουν ακουστεί για την ακριβή σημασία των στίχων του συγκεκριμένου κομματιού. Αναμφίβολα, είναι μία ολόκληρη προσωπική εξομολόγηση του ίδιου του Freddie Mercury στον εαυτό του και η παραδοχή της δικής του προσωπικής αλήθειας. Ο ίδιος δυσανασχετούσε όταν τον ρωτούσαν τι ακριβώς αφορούσαν οι στίχοι του. Απαντούσε επιδεικτικά: «Μισώ όταν με ρωτούν τι αφορούν ακριβώς οι στίχοι μου από το Bohemian Rhapsody. Ειλικρινά, δεν ξέρω!». Είναι σημαντικό να γραφτεί πως το κομμάτι ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο και αποτελούταν από έξι μέρη, κάνοντας τους παραγωγούς να πιστεύουν πως θα έπρεπε ένα μέρος του να συμπεριληφθεί όταν θα κυκλοφορούσε. Οι Queen είχαν αρνηθεί, θεωρώντας πως θα χανόταν με αυτό τον τρόπο η μαγεία του κομματιού και δε θα ήταν το ίδιο μουσικό αποτέλεσμα. Στους πρώτους στίχους του κομματιού ακούγεται η περίφημη φράση: “mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he’s dead..” Οι στίχοι αυτοί έχουν προξενήσει πολλές φορές το ενδιαφέρον πολλών στο να μάθουν τι ακριβώς ήθελε με αυτό τον τρόπο να πει ο Mercury όταν έγραφε το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έχει υπάρξει βέβαια μία καθολική ερμηνεία, αλλά πιθανολογείται ότι ο Mercury παραδεχόταν για πρώτη φορά μέσα από ένα δικό του κομμάτι την ομοφυλοφιλία του, αφού διατηρούσε εκείνη την περίοδο δεσμό με τη Mary Austin (με την οποία χώρισαν όταν εκείνος της αποκάλυψε την ταυτότητά του αλλά παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής του). Οι στίχοι αυτοί έχουν ερμηνευθεί ως μία συγκινητική εξομολόγηση στον εαυτό του αλλά και τη μητέρα του, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος «σκότωσε» μέσα του την ανδρική του πλευρά και τόλμησε να μιλήσει ανοιχτά για την αλήθεια του. Όταν πάτησε τη σκανδάλη, «σκότωσε» με αυτό τον τρόπο μέσα του την ανδρική του επιθυμία να βρίσκεται ερωτικά με γυναίκες και αποδέχτηκε τον εαυτό του για που είναι ακριβώς. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε βεβαίως αν αυτή η εξήγηση ισχύει απόλυτα, επικρατεί όμως ως η πιο σωστή εξήγηση για το μυστήριο που περικλείει τον τόσο παράξενο αυτό στίχο.