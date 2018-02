Στο Ηρώδειο οι Calexico το καλοκαίρι

Την ευκαιρία να απολαύσει ένα ακόμα μεγάλο όνομα της παγκόσμιας ροκ σκηνής θα έχει το ελληνικό μουσικό κοινό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο λόγος για τους Calexico, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» στο Ηρώδειο την Τρίτη 3 Ιουλίου, για μια μοναδική συναυλία. Την ανακοίνωση για το σημαντικό γεγονός έκανε ο frontman του συγκροτήματος, Joey Burns, από την κουζίνα του σπιτιού του. «Γεια χαρά σε όλους! Είμαι ο Joey από τους Calexico και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι φέτος στις 3 Ιουλίου θα παίξουμε κάτω από την πανέμορφη Ακρόπολη. Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού είναι ένα τόσο μοναδικό μέρος με τεράστια ιστορία και τόση ενέργεια, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι το καλύτερο σόου της χρονιάς». Οι Calexico θα παρουσιαστούν στη σκηνή με πλήρη σύνθεση και έτοιμοι να ερμηνεύσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους, όπως τα «Stray», «Falling from the sky», «Crystal Frontier», «Missing» και «Splitter», αλλά και νέα τραγούδια τους από το ένατο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες υπό τον τίτλο «The thread that keeps us». Το συγκρότημα μετράει 20 ολόκληρα χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή και έχει φανατικούς φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το όνομά του έλαβε από την πόλη Calexico, που βρίσκεται στα σύνορα του Μεξικό με τη Καλιφόρνια. Η μουσική των Calexico είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), μαζί με country, jazz και post-rock. Μάλιστα, οι μελωδίες τους είναι τόσο ιδιαίτερες, που γεννήθηκε μόνο για εκείνους ο μουσικός όρος «desert noir». INFO Διεύθυνση: Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Δ. Αεροπαγίτου, Αθήνα Πληροφορίες / Κρατήσεις: http://greekfestival.gr FB Event Page: https://www.facebook.com/events/1958856091043820/