Έρχεται στην Αθήνα η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι

Δύο μαγικές βραδιές στο Christmas Theater θα μας χαρίσει η σπουδαία Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι, που θα έρθει στην Αθήνα σε πλήρη σύνθεση, με 100 εξαίρετους μουσικούς, έχοντας στο πόντιουμ έναν ζωντανό μύθο της Ρωσικής μουσικής σχολής, τον Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ. Θα παρουσιαστούν από τη μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας οι διάσημες μελωδίες της Λίμνης των Κύκνων, της Ωραίας Κοιμωμένης και του Καρυοθραύστη, καθώς επίσης και άλλες υπέροχες συνθέσεις του Τσαϊκόφσκι και άλλων μεγάλων Ρώσων συνθετών. Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψή της στην Αθήνα, καθώς το 2018 αποθεώθηκε από 9.000 θεατές στο Ηρώδειο! Η σπουδαία ορχήστρα έρχεται, λοιπόν, να μας καθηλώσει. Ένας σπουδαίος συνθέτης, μια μεγάλη ορχήστρα, μια αξέχαστη βραδιά με μουσική που μαγεύει την ψυχή! Λίγα λόγια για τη Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι Η Tchaikovsky Symphony Orchestra (TSO) ιδρύθηκε το 1930 ως Grand Symphony Orchestra of All Union Radio and Central Television και ήταν η πρώτη συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και η πρώτη που ερμήνευσε διεθνές ρεπερτόριο εκτός ΕΣΣΔ. Πολλοί σημαντικοί συνθέτες, όπως οι Νικολάι Γκολοβάνοφ, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Σεργκέι Προκόφιεφ, Αράμ Χατσατουριάν, Γκεόργκι Σβιρίντοφ, εμπιστεύτηκαν την πρώτη εκτέλεση έργων τους στην TSO, που αναγνωρίστηκε γρήγορα ως μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου. Το 1993 το Ρώσικο Υπουργείο Πολιτισμού την μετονόμασε σε Tchaikovsky Symphony Orchestra, για τον κεντρικό ρόλο των έργων του Τσαϊκόφσκι στο ρεπερτόριο της. Και στις νέες εμφανίσεις στην χώρα μας, την TSO θα διευθύνει ο πολυβραβευμένος Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ, όπως προαναφέρθηκε. Έχοντας συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους μουσικούς και θεατρικούς οργανισμούς στον κόσμο (Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης: επικεφαλής μαέστρος 1997 – 2006, Σκάλα του Μιλάνου, Opernhaus της Ζυρίχης κ.ά.), ο Φεντοσέγιεφ παραμένει η ψυχή της TSO, καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της από το 1974. Γι' αυτό διεκδικεί τον άτυπο τίτλο του μακροβιότερου μαέστρου μεγάλης ορχήστρας, παγκοσμίως. INFO CHRISTMAS THEATER (Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου) Παραστάσεις: Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00 Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00 Προπώληση: www.viva.gr | www.christmastheater.gr Πληροφορίες: 211 77 01 700 Για κρατήσεις ΑΜΕΑ: 211 77 01 700