Prysma: Πάρτε μια «γεύση» από τον παρθενικό δίσκο τους «Closer to Utopia»

Κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος των Prysma με τίτλο «Closer to Utopia» και έχουμε ήδη στα χέρια μας για ακρόαση ένα από τα πιο αξιόλογα κομμάτια του. Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, έχουμε να κάνουμε με μια νεανική μπάντα που έχει μπει δυναμικά στο χώρο του progressive rock και δείχνει ότι έχει μεράκι και προοπτικές για να προσφέρει πράγματα στα μουσικά δρώμενα. Η ηχογράφηση του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε υπό live συνθήκες, χωρίς τη χρήση μετρονόμου και με ελάχιστα overdubs, επιτυγχάνοντας την ζωντανή και παράλληλα vintage αισθητική την οποία ήθελαν να προσδώσουν στο περιεχόμενο του δίσκου. Ο δίσκος δεν γράφτηκε στην ολότητά του ως concept album, ωστόσο η ιστορία των κομματιών αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκονταν τα μέλη κατά την περίοδο σύνθεσης του κάθε κομματιού. Έτσι προσδίδεται ένας conceptual χαρακτήρας στο δίσκο. Για έχετε μια ιδέα του τι θα ακούσετε, να σας πούμε ότι το άλμπουμ πραγματεύεται την ιστορία ενός νεανικού, άπλαστου μυαλού το οποίο αναγκάζει τον εαυτό του να αφήσει πίσω την ασφάλεια του μέχρι τότε γνωστού και να έρθει σε επαφή με την πολυπλοκότητά της κοινωνίας που το περιβάλλει. Όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να βρει την ευτυχία και τον σκοπό της ίδιας του της ύπαρξης σε «υποκατάστατα» και «ουσίες», ξεκινάει μια ισχυρή διαπάλη με τον εγωισμό του και μέσα από μια επίπονη και εξαντλητική διαδικασία καταφέρνει να τον νικήσει. Εκείνη την στιγμή είναι που περνάει μπροστά από τα μάτια του κάθε βίαιη, άδικη, σκληρή και τραγική όψη της δομής που τόσο ήθελε να εξερευνήσει στην αρχή και που μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να αντικρίσει μέσα από τον στενό και περιορισμένο καθρέπτη του εγωισμού του, της σύγχρονης κοινωνίας. Ο δίσκος κλείνει την στιγμή που μαζί με αυτή την σκληρή αλλά σχεδόν εξιλεωτική συνειδητοποίηση, ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του. Το ταξίδι της μετατροπής της οργής που του προξενεί κάθε σκοτεινή εικόνα που τώρα βλέπει καθαρά, σε μια παραγωγική προσήλωση στην προσπάθεια αναδόμησης αυτής της κολοσσιαίας δομής σε κάτι άλλο. Σε κάτι πιο κοντά στην Ουτοπία. Ακούστε παρακάτω το «Lost in the sky»: Λίγα λόγια για το συγκρότημα Οι Prysma είναι ένα progressive rock συγκρότημα από την Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκαν το 2014 και μετά από καποιες αλλαγές του lineup και του ύφους της μουσικής τους, σταθεροποίησαν τον ήχο τους. Εμπνευσμένοι από την progrock σκηνή των 70s καθώς και από την πιο μοντέρνα εξέλιξη του είδους, προσπαθούν να αποστάξουν τις διαφορετικές μουσικές επιρροές και τα ένστικτα του κάθε μέλους τους προς την οικοδόμηση ενός συνολικότερου χαρακτήρα, ο οποίος αποτελεί και το χαρακτηριστικό ύφος της μουσικής τους. Κάποια συγκροτήματα που επηρεάζουν καθοριστικά τον σημερινό ήχο του συγκροτήματος είναι οι Pink Floyd, Porcupine Tree, Opeth, Camel κλπ. Καταλυτικό παράγοντα βέβαια έπαιξαν κυρίως οι αρχικές επιρροές των μελών του, μιας και αυτές ήταν που διαμόρφωσαν την «μουσική αντίληψη» τους. Συγκροτήματα όπως οι Doors, RoryGallagher, NickCave, Nirvana, Metallica και πολλοί ακόμα θρύλοι της ευρύτερης blues, rock και metal σκηνής. Lineup Σπύρος Δεληδημητρίου (Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα, Φωνή) Κωνσταντίνος Διακάκης (Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα, Δεύτερη Φωνή, Πλήκτρα) Γιάννης Κουτσός (Μπάσο, Δεύτερη Φωνή) Ορέστης Γ. (Τύμπανα) Έπαιξαν στον δίσκο Σπύρος Δεληδημητρίου (Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα, Φωνή) Κωνσταντίνος Διακάκης (Ακουστική & Ηλεκτρική Κιθάρα, Δεύτερη Φωνή, Πλήκτρα) Γιάννης Κουτσός (Μπάσο, Δεύτερη Φωνή) Τρύφων Γκέντζης (Τύμπανα) INFO Bandcamp: http://prysma1.bandcamp.com/ Facebook: https://www.facebook.com/Prismaband13/ Instagram: https://www.instagram.com/prysma_band/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4XgXEa8ujbjyUagdd8Koag Εσύ τι έχεις να πεις για όσα μόλις διάβασες; Η γνώμη σου είναι επιθυμητή και πολύτιμη για εμάς. Άφησε, λοιπόν, παρακάτω ένα σχόλιο και πες μας τις σκέψεις σου. Επίσης, μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή θέματά μας.