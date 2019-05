Δραματοποίηση του παραμυθιού «Ο Σκανταλιάρης Δαίμονας»

Η συγγραφέας Μαργαρίτα Μάρκουλα παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή του παραμυθιού «Ο Σκανταλιάρης Δαίμονας» από τον συλλογικό τόμο «Το Κάστρο των Παραμυθιών». Η παιδική παράσταση θα λάβει χώρα το Σάββατο 1 Ιουνίου στις 12.30 στο My new baby center στο Avenue (Μαρούσι) και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το παραμύθι είναι εμπνευσμένο από τον ομώνυμο θρύλο της Κορινθίας και η ιστορία εστιάζει στο γεγονός ότι η ευτυχία τελικά είναι επιλογή μας και ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε με θετική διάθεση. Λίγα λόγια για το έργο Ζούσαν κάποτε σε ένα μικρό χωριό πολλοί και ευτυχισμένοι νάνοι. Καθημερινά γιόρταζαν και χόρευαν σαν να ήταν η τελευταία μέρα τους πάνω στη γη! Ξαφνικά όμως κάτι περίεργο συνέβη και τίποτα δεν ήταν όπως πριν! Το χωριό κυρίευσε η γκρίνια και η δυστυχία. Οι κάτοικοι όχι απλά δεν χαίρονταν πια μεταξύ τους αλλά δεν έχαναν και ευκαιρία να μαλώνουν με το παραμικρό… - Τι συνέβη τελικά στο χωριό της Ευτυχίας; - Υπάρχει κάποια μυστική δύναμη που προκαλεί καυγάδες μεταξύ των κατοίκων; - Θα καταφέρουν άραγε να βρουν και πάλι τη χαρά τους; Πρόκειται για ένα διαδραστικό έργο που μέσα από ανατροπές και κωμικά στοιχεία διασκεδάζει τα παιδιά μαθαίνοντας τα να ζουν με χαρά και αισιοδοξία τη ζωή τους. Στην παράσταση συμμετέχουν τέσσερις ηθοποιοί. INFO My new baby center στο Avenue Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 41 – 47, Μαρούσι. Τηλ: 210 806 7782 Facebook: https://www.facebook.com/pg/tokastrotwnparamythiwn/events/ Εσύ τι έχεις να πεις για όσα μόλις διάβασες; Η γνώμη σου είναι επιθυμητή και πολύτιμη για εμάς. Άφησε, λοιπόν, παρακάτω ένα σχόλιο και πες μας τις σκέψεις σου. Επίσης, μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή θέματά μας.