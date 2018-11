Η «ψυχή» των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, γεννήθηκε ο πιο χαρισματικός ροκ τραγουδιστής που υπήρξε ποτέ, μία τεράστια μουσική ιδιοφυία και πάνω από όλα, μία μοναδική και τρυφερή ψυχή που πέρα από τη δόξα και την πολυτέλεια, αναζητούσε σε όλη του τη ζωή την αληθινή αγάπη.

Ένας μοναδικός performer του οποίου ο θάνατος από AIDS στις 24 Νοεμβρίου του 1991, βοήθησε στη μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτόν.

Ο εν λόγω καλλιτέχνης δεν είναι άλλος από τον τεράστιο Freddie Mercury.

Η ζωή του

Γεννημένος ως Farrokh Bulsara στη Ζανζιβάρη, ο Φρέντι Μέρκιουρι έγινε παγκοσμίως γνωστός ως τραγουδιστής, συνθέτης και πιανίστας του συγκροτήματος Queen, γράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες της μπάντας, όπως το Bohemian Rhapsody, το Don’t stop me now, το Crazy little thing called love, Somebody to love. Οι γονείς του, Bomi και Jer Bulsara, είχαν καταγωγή από την Ινδία, ενώ είχε ακόμα μία αδερφή, την Kashmira.

Το μεγάλο του μουσικό ταλέντο φάνηκε από νωρίς, γι’ αυτό και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου, ενώ έγινε μέλος στη χορωδία. Η πρώτη του συμμετοχή σε συγκρότημα ήταν σε ηλικία μόνο 12 ετών με το συγκρότημα Heretics. Τον Ιανουάριο του 1964, εξαιτίας της επανάστασης κατά του σουλτάνου που είχε ξεσπάσει στη Ζανζιβάρη, ο δεκαεπτάχρονος Φρέντι εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και σπούδασε γραφιστική στο Ealing College of Art.

Ο Μέρκιουρι ήρθε σε επαφή με το συγκρότημα Smile, το οποίο αποτελούταν από τα μετέπειτα μέλη του συγκροτήματος, Brian May και Roger Taylor, με τραγουδιστή τον Tim Staffell. Μέχρι να γίνει επίσημα τραγουδιστής των Queen, υπήρξε μέλος σε συγκροτήματα όπως το Sour Milk Seaκαι το Ibex. To 1970, o Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor προχώρησαν στην ίδρυση των Queen, με τον John Deacon να γίνεται μέλος το 1971. Ο Μπουλσάρα υιοθετεί το όνομα Μέρκιουρι, ως φόρο τιμής στο θεό Ερμή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, το επώνυμο με το οποίο θα μείνει στην ιστορία για πάντα.

Καλλιτεχνική επιτυχία/μεγάλα τραγούδια

Το 1973 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Queen το οποίο είχε το όνομά τους, αλλά δεν έκανε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Ακολούθησαν το Queen II και το Sheer Heart Attack. To 1975, οι Queen εμπιστεύονται για ακρόαση ένα προσωπικό τους κομμάτι στον παραγωγό Kenny Everett. Ήταν το μνημειώδες Bohemian Rhapsody, ένα μοναδικό τραγούδι το οποίο συνδύαζε τέλεια το ροκ και την όπερα. Ο Everett ενθουσιάστηκε και έπαιξε αυτό το κομμάτι στη ραδιοφωνική του εκπομπή χωρίς τη γνώση του συγκροτήματος, με αποτέλεσμα να γεμίσουν όλα τα δισκοπωλεία από ανθρώπους που έψαχναν να το βρουν. Το τραγούδι έσπασε κάθε ρεκόρ, έμεινε για εννέα ολόκληρες εβδομάδες στα charts της Αγγλίας, θέση που κέρδισε ξανά μετά το θάνατο του Μέρκιουρι το 1991. Το συγκεκριμένο επικό δημιούργημα δέχθηκε πάρα πολλές τιμές, όπως και την ανακήρυξή του σε Τραγούδι της Χιλιετίας από το Guiness Book of Records και τη συνοδεία του από το πρώτο ολοκληρωμένο βίντεο κλιπ στην ιστορία της μουσικής. Είναι άξιο αναφοράς πως το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελείται από έξι μέρη και όταν οι παραγωγοί ζήτησαν να μη συμπεριληφθεί όλο το κομμάτι στην ηχογράφηση, το συγκρότημα αρνήθηκε.

Οι Queen θεωρούνται πια ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη μουσική. Κυκλοφορούν τα album A day at the races και News of the world, το οποίο περιέχει τις αξεπέραστες επιτυχίες We will rock you/We are the champions. Ένα ακόμα διάσημο κομμάτι τους, το Another on bites the dust, συμπεριλήφθηκε στο δίσκο The game.

Οι Queen στη δεκαετία του ’80, αφήνουν πίσω τους την κλασική εμφάνιση των ροκ συγκροτημάτων. Ο Μέρκιουρι αφήνει το διάσημο μουστάκι του και εμφανιζόταν πια χωρίς μακιγιάζ.

Το 1984 έγραψαν τη μουσική για την ταινία Flash Gordon, ενώ κυκλοφορούν το album The works, με δημοφιλή κομμάτια να εμπεριέχονται σε αυτό, όπως το Radio Gaga/I want to break free/Hammer to fall.

Κάθε τους εμφάνιση ξεσήκωνε τα πλήθη, όπως εκείνη στο Live Aid του 1985.

Το 1989 κυκλοφορούν το album The miracle. Οι φήμες πως ο Μέρκιουρι πάσχει από AIDS είχαν αρχίσει να διαδίδονται. ο Φρέντι εμφανιζόταν ναι μεν αδυνατισμένος, αλλά ενεργητικός και ευδιάθετος. Παράλληλα, μετά από την κυκλοφορία της πρώτης του προσωπικής δουλειάς Mr Bad guy, συνεργάστηκε με την ντίβα της όπερας Μονσερά Καμπαγιέ, για το υπέροχο άλμπουμ Barcelona.

Το 1991, οι Queen κυκλοφορούν το Innuendo, ένα προφητικό άλμπουμ με ιδιαίτερα μελαγχολικούς στίχους το οποίο εμπεριέχει τα μνημειώδη These are the days of our lives, στο οποίο ο Μέρκιουρι αποχαιρετάει το κοινό του λέγοντας ‘’I love you’’ και το Show must go on, το οποίο φανερώνει πως και ο ίδιος γνώριζε πως το τέλος έρχεται…

Προσωπική ζωή

Ο Μέρκιουρι είχε δεσμό με τη Mary Austin, τη γυναίκα για την οποία έγραψε το τραγούδι Love of my life στο άλμπουμ A night at the opera, το 1975. Χώρισαν ως ζευγάρι όμως παρέμειναν φίλοι, όταν εκείνος παραδέχτηκε την ομοφυλοφιλία του. Τελευταίος σύντροφός του υπήρξε ο Jim Hutton, ο οποίος στάθηκε δίπλα του μέχρι το τέλος.

Ο Μέρκιουρι είχε πρόβλημα με τα δόντια του, καθώς πολλά εξείχαν. Παρά το γεγονός πως είχε την οικονομική δυνατότητα να διορθώσει αυτή την ατέλεια, εκείνος φοβόταν πως αυτό θα αλλοίωνε την ποιότητα της φωνής του και έτσι δεν επιχείρησε ποτέ κάτι τέτοιο.

Παρά τη δυναμική του προσωπικότητα όταν βρισκόταν επάνω στη σκηνή, στην προσωπική του ζωή παρέμενε ιδιαίτερα χαμηλών τόνων και χαρακτηριζόταν από ντροπαλοσύνη και συστολή.

Ο Μέρκιουρι λάτρευε τις γάτες του για τις οποίες ήταν ικανός να ταξιδέψει απλά και μόνο για να τις δει. Πολλές φορές μάλιστα, όταν βρισκόταν σε περιοδεία, καλούσε στο τηλέφωνο απλά και μόνο για να τις ακούσει!

Θάνατος

Στις 23 Νοεμβρίου του 1991 ο Μέρκιουρι παραδέχεται δημόσια πως πάσχει από AIDS και πεθαίνει 24 ώρες μετά στο σπίτι του από βρογχοπνευμονία, απόρροια της νόσου. Ήταν μόλις 45 ετών. Σε όλο το διάστημα της ασθένειας, δίπλα του βρισκόταν ο Jim Hutton και οι γονείς του. Το 1992 τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος διοργάνωσαν μία συναυλία στο Γουέμπλεϋ με σκοπό τα χρήματα να δοθούν στους ασθενείς που υποφέρουν από αυτή την ασθένεια. Στη συναυλία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Metallica/George Michael/Elton John/Robert Plant/Guns n Roses/David Bowie/Scorpions. Παράλληλα, το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Made in Heaven, το οποίο περιέχει το τραγούδι Mother Love, το τελευταίο που ηχογράφησε ο Φρέντι και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει (την τελευταία στροφή τραγουδάει ο Brian May).

Κληρονομιά - Προσφορά

Ο Φρέντι Μέρκιουρι θεωρείται ένας από τους πιο καινοτόμους, ανεπανάληπτους και μεγάλους μουσικούς που πέρασαν ποτέ. Η ευρηματικότητα, η αστείρευτη φαντασία, το ταλέντο του επί σκηνής, τον καθιστούν μοναδικό.

Όπως είχε πει κάποτε και ο ίδιος: «Δε θα γίνω ροκ σταρ. Θα γίνω μύθος».