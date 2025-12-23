Όταν η αυτοεκτίμηση μετριέται σε «likes»

Τα «likes» δεν είναι απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό των social media. Για ένα παιδί ή έναν έφηβο λειτουργούν συχνά ως μονάδα μέτρησης αξίας. Δεν εκφράζουν μόνο αν «άρεσε» μια φωτογραφία, αλλά αν άρεσε το ίδιο το παιδί, η εικόνα του, η παρουσία του μέσα σε μια ψηφιακή κοινότητα που μοιάζει ολοένα και πιο πραγματική.

Η παιδική και εφηβική ηλικία είναι περίοδος όπου η ανάγκη για αποδοχή είναι έντονη και φυσιολογική. Τα social media, όμως, μετατρέπουν αυτή την ανάγκη σε δημόσιο σκορ. Όταν η αποδοχή γίνεται αριθμός, η σύγκριση δεν είναι απλώς αναπόφευκτη, είναι ενσωματωμένη στο ίδιο το περιβάλλον. Κάθε ανάρτηση γίνεται ένα μικρό τεστ αυτοεκτίμησης.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο όταν τα likes είναι λίγα. Είναι και όταν γίνονται πολλά. Γιατί τότε το παιδί μαθαίνει ότι η προσοχή κερδίζεται υπό όρους: με συγκεκριμένη εικόνα, συγκεκριμένο σώμα, συγκεκριμένη συμπεριφορά. Η αυτοέκφραση σταδιακά αντικαθίσταται από αυτολογοκρισία. Δεν ανεβάζω αυτό που είμαι, αλλά αυτό που «δουλεύει».

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάθεση γίνεται εύθραυστη. Ένα post που δεν πήγε καλά, ένα story που αγνοήθηκε, μια φωτογραφία που δεν επιβεβαιώθηκε με αρκετά likes μπορεί να βιωθεί ως απόρριψη. Ιδίως για παιδιά με ήδη χαμηλή αυτοεκτίμηση ή άγχος, αυτές οι μικρές ψηφιακές «ήττες» δεν περνούν αδιάφορες. Συσσωρεύονται.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η διαδικασία μαθαίνεται νωρίς. Παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο διαρκούς αξιολόγησης δυσκολεύονται να διαχωρίσουν την αξία τους από την αντίδραση των άλλων. Η εξωτερική επιβεβαίωση γίνεται βασικός μηχανισμός ρύθμισης της διάθεσης, εις βάρος της εσωτερικής ασφάλειας.

Γι’ αυτό η συζήτηση για τα likes δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά πυρήνας του προβλήματος. Δεν αφορά την τεχνολογία αυτή καθαυτή, αλλά το μήνυμα που περνά στα παιδιά: ότι η αξία φαίνεται, μετριέται και συγκρίνεται. Και εδώ η ευθύνη δεν μπορεί να πέφτει μόνο στο παιδί ή στην οικογένεια. Όταν η παιδική ψυχολογία γίνεται αντικείμενο αλγοριθμικής εκμετάλλευσης, το ζήτημα παύει να είναι ιδιωτικό και γίνεται κοινωνικό.